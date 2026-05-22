Сбер запустил Маркуса — цифрового помощника команды маркетинга и коммуникаций

Сбер запустил Маркуса — цифрового помощника команды маркетинга и коммуникаций

Маркус — это мультиагентная ИИ-система, помогающая СМО и его команде со всеми ключевыми функциями современного маркетинга: от аналитики и исследований рынка до генерации идей, создания коммуникационных материалов и оценки креативов.

Он спроектирован как автономный ИИ-агент департамента маркетинга и коммуникаций Сбера. Маркус помогает сотням специалистов оперативно решать повседневные задачи в десятки раз быстрее, особенно те, что связаны с аналитикой больших массивов данных. Он работает в команде как полноценный сотрудник, а не просто как инструмент: ведёт мониторинг СМИ, готовит коммуникационные материалы, оценивает кампании по lovemark-драйверам и помогает ориентироваться в структуре и операционной модели департамента. При этом Маркус не заменяет человека, а выступает в роли кросс-функционального партнёра для директора по маркетингу и бренд-менеджеров.

Принципиальное отличие Маркуса от привычной корпоративной ИИ-помощников — в его роли. Он включён в процессы департамента так же, как любой сотрудник: у него есть выделенные функции, KPI, доступ к контексту. Каждый специалист подразделения может адаптировать Маркуса под свои задачи — PR, мониторинг, внутренние коммуникации — у всех своя специфика, но при этом нужно соблюдать единые правила: бренд, тональность, цели, принципы и так далее.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера:

"Наша команда переходит в гибридную эпоху маркетинг-команды. В ней наши команды состоят не только из людей, но и из AI-агентов. В традиционной модели человек самостоятельно анализировал данные, принимал решения и исполнял рутинные задачи — нередко ценой выгорания и потери скорости. В гибридной модели AI берёт на себя сбор и анализ данных в режиме 24/7, предлагает решения на основе данных и автономно исполняет рутину, высвобождая людей для стратегии, креатива и смыслов.

Маркус работает именно по этой модели: он не просто чат-бот, а полноценный AI-сотрудник с ролью, памятью и KPI, который каждое утро рассылает готовую сводку в 30+ группах департамента, а по запросу СМО за считанные минуты раздаёт задачи, KPI и дедлайны по всем девяти подразделениям. И конечно, это пока только начало".

Что делает Маркус?

Слышит рынок. Анализирует СМИ и соцсети в реальном времени, выделяет сигналы для коммуникаций и продуктовых изменений, выявляет репутационные риски, расшифровывает видео- и аудиопотоки помимо текста.

Думает в логике бренда. Оценивает маркетинговые активности по lovemark-драйверам — человечности, креативности, эстетике, простоте, инновационности и другие.

Создаёт материалы. Готовит черновики пресс-релизов, постов, презентаций и аналитических отчётов — на основе данных и контекста, а не общих формул.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

