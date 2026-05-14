ОТП Банк запустил АУСН для предпринимателей

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В интернет-банке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОТП Банка теперь доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Сервис полностью интегрирован в ДБО банка: переход на новый налоговый режим, управление им и отслеживание всех связанных операций доступны клиенту непосредственно в его онлайн-кабинете.

Чтобы подключить АУСН, необходимо открыть расчетный счет в ОТП Банке (если компания еще не является клиентом банка), затем в интернет-банке подать уведомление в разделе АУСН и дождаться решения налоговой службы. Ответ приходит в личный кабинет клиента ОТП Банка, процесс подключения занимает не более 2 дней. Для вновь зарегистрированного бизнеса режим начинает действовать сразу при подаче уведомления в течение 30 дней после регистрации. Действующие организации на "упрощенке" или самозанятости могут перейти на него с 1 числа любого месяца, а с иных систем налогообложения — только с 1 января следующего года.

АУСН — это специальный налоговый режим, при котором ФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога на основании данных о движении денег по расчетному счету и информации с онлайн-касс. Предприниматель освобождается от обязанности сдавать налоговые декларации и от уплаты страховых взносов как за себя, так и за наемных сотрудников.

Воспользоваться АУСН могут как компании в форме ООО, так и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в большинстве регионов России. Годовой доход бизнеса не должен превышать 60 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств — 150 миллионов рублей, а штат — не более 5 человек. Зарплата всем сотрудникам перечисляется исключительно через расчетный счет.

Переход на АУСН дает предпринимателям два главных преимущества. Первое — отсутствие страховых взносов в Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Второе — полная отмена налоговой отчетности. В зависимости от выбранного объекта налогообложения ставка составляет 8% с доходов (без минимального налога) или 20% с прибыли (минимальный порог — 3%). Все расчеты ведет ФНС, а банк лишь информирует клиента о начисленной сумме к уплате. В личном кабинете ОТП Банка предприниматель может следить за разметкой операций и редактировать ее, переводить деньги физическим лицам и оплачивать уже готовые начисления.

Подробную информацию об автоматизированной упрощенной системе налогообложения можно найти на официальном сайте ФНС.

