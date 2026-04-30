Аграрии со знанием нейросетей, виноградари и биотехнологи: кто ищет работу в АПК Самарской области

По данным платформы "Я в Агро", агроном входит в число наиболее востребованных направлений в большинстве регионов Приволжского федерального округа и занимает первое место в Башкирии, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, Пермском крае и Мордовии. На них приходится 27% всех откликов соискателей.

Россельхозбанк проанализировал данные о профессиональных интересах соискателей в регионах ПФО. Исследование показало, что основу кадрового интереса здесь формируют агрономы, ветеринары, зоотехники и инженеры.

Аналитика также фиксирует выраженную региональную специализацию кадровых интересов. В Самарской области и Чувашии в число популярных направлений входит виноградарство, в Пензенской области - птицеводство, в Оренбургской области - рыбоводство, в Саратовской области - логистика, экология и семеноводство.

Наряду с этим растет интерес к наукоемким и лабораторным направлениям: в Нижегородской области в топ-5 входит биолог, в Самарской области и Удмуртии - биотехнолог, в Татарстане, Удмуртии и Марий Эл - лаборант, в Марий Эл - селекционер.

Отдельный тренд - рост спроса на новые аграрные специальности. Работодатели все чаще ищут агрокибернетиков, специалистов по точному земледелию и менеджеров винного туризма, а также кандидатов с навыками работы с искусственным интеллектом. За год число вакансий с такими требованиями выросло в разы.

"Данные платформы "Я в Агро" показывают, что в Приволжском федеральном округе формируется устойчивый интерес к профессиям, которые составляют кадровую основу современного агропромышленного комплекса. Наряду с базовыми направлениями (агрономией, ветеринарией, зоотехнией и инженерными специальностями), соискатели все чаще выбирают более узкие и технологичные треки, связанные с биотехнологиями, селекцией и переработкой", - отмечают эксперты платформы "Я в Агро".

Агросектор остается привлекательным и с точки зрения доходов. По данным РСХБ, в 2025 году агроном стал лидером по росту зарплатных предложений: они увеличились на 39%, а доход высококвалифицированных специалистов сегодня составляет от 80 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц. В целом в растениеводстве и животноводстве реальная заработная плата выросла примерно на 20% и составила почти 70 тыс. рублей.

При этом отрасль предлагает возможности входа в профессию и для начинающих специалистов: на странице стажировок платформы "Я в Агро" доступно более 260 предложений для новичков, включая позиции агрономов‑стажеров с зарплатой от 30 тыс. рублей и предоставлением жилья, зоотехников‑стажеров с доходом от 50 тыс. рублей, а также трактористов‑машинистов без опыта со стартом от 40 тыс. рублей. Выпускникам аграрных вузов также доступны программы стажировок для инженеров с последующим трудоустройством.

