Старейший НИИ "Жигулевские сады" отмечает 95-летие и открывает новые горизонты развития

Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады" отмечает 95-летие. Учреждение, подарившее Поволжью легендарные сорта яблони "Жигулевское" и "Куйбышевское", сегодня объединяет 70 гектаров научных и селекционных садов. Достижения и планы развития института обсудили представители регионального профильного ведомства и комитета Самарской губернской думы.

Ключевой проект института — создание современной лаборатории микроклонального размножения. Средства на ее оснащение выделены из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Лаборатория позволит получать больше посадочного материала для исследований и быстрее закреплять качественные характеристики сеянцев-гибридов.

"Традиционная селекция одного сорта яблони занимает 35–45 лет. Использование современных методов, включая высадку зародышей на питательные среды и генетический анализ на ранних стадиях, позволит нам увеличить генетический фонд в разы. Там, где раньше мы получали 50 сеянцев-гибридов, теперь сможем вырастить тысячу, ускорив процесс отбора и выведения нового сорта", — рассказал директор ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" Максим Сергеев.

Стратегическую роль исследований для продовольственной безопасности региона подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов. "Чем быстрее мы получим новый качественный сорт с заданными характеристиками, тем скорее внедрим его в производство. Самарские садоводы во многом работают именно на наших сортах. Государство поддерживает это направление, компенсируя затраты предприятиям, использующим сорта отечественной селекции. Заслуга института в импортозамещении неоценима", — сказал Акимов.

Еще одно направление развития — роботизация полевых работ. В институте ведут работу по снижению объема ручного труда, сокращению ручного полива и прополки. Внедряется капельное орошение. Общий размер субсидий на модернизацию и материально-техническое оснащение научно-исследовательского учреждения в этом году составил 21 млн рублей.

Отдельное внимание в ходе визита уделили кадровому потенциалу. Более половины коллектива института — специалисты младше 50 лет. В учреждении выстроена эффективная система наставничества: опыт ветеранов передается студентам-целевикам Самарского государственного аграрного университета. Этому способствуют меры господдержки в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Также предусмотрены выплаты молодым специалистам, инициированные главой региона и поддержанные профильным комитетом думы.

Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов акцентировал внимание на необходимости проработки дополнительных мер для привлечения молодых научных сотрудников. Вручая коллективу поздравительный адрес от имени губернатора, депутат высоко оценил динамику развития учреждения: "Сегодня мы видим реализованные опытные посадки черешни, жимолости, клубники. С поддержкой губернатора и профильного комитета "Жигулевские сады" делают большой шаг вперед. Уверен, что Самарская область должна славиться не только волжскими просторами, но и плодами работы этого института".

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено обеспечению технологического и продовольственного суверенитета страны. Партийный проект "Выбирай свое" направлен на поддержку отечественных производителей и импортозамещение.

Институт подтверждает свой статус федерального центра компетенций. В конце июня в рамках празднования юбилея "Жигулевские сады" примут делегации научных центров из Челябинска, Екатеринбурга, Мичуринска, Орла и Ставрополя для обмена опытом и выработки новых стратегий развития отечественного садоводства.