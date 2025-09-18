Продукция российской "Агроситы" — везде, где перерабатывают зерно

Продукция российской производственной компании "Агросита" — в основном это пробивные сита и решета, поддоны ситовые в алюминиевом и деревянном исполнениях — востребована практически на всех стадиях переработки урожая зерновых культур, как на стадии предварительной, так и основной очистки: пшеницы, ячменя, кукурузы, риса, сои, рапса, семян подсолнечника и других культур. О том, как производят столь важную составляющую процесса механической обработки зерна, рассказал руководитель компании "Агросита" Савельев Кирилл.

Решета, сита для зерноочистительной техники, рамки для сепараторов, которые активно используются на предприятиях по приему и переработке зерна — всё это можно приобрести в компании "Агросита". Важно, что решета с рамками представлены для любых моделей и модификаций оборудования.

Так, "Агросита" изготавливает и поставляет заказчикам сита, решета и поддоны ситовые для зерноочистительных машин и дробилок: БИС100; БЛС150; УЗМ 30-50; ОМЕГА 181; DORES AS355; Cimbria; WESTRUP SP-1250; Juliet 5XFS-7.5FC; BETA 60-120 (ROMAX); VEGA 50 (ROMAX); ОВС, РВС-60, ЗВС20, МОЗ-1; ОЗФ-80; СЗТ-30 шахты сушилки; СП-75; БСХ-300; PETKUS серии U, V, M; OMEGA-120, Петкус 531 гигант; ПЕТКУС 527, 547; ВРМ 52.7; ЗСК70; DENIS NSD2, БИТТЕРА*, а также производит нестандарные пробивные сита и составные части машин по образцам и эскизам.

Пробивные решета выпускаются в виде полотен различных габаритов из металлического листа толщиной от 0,55 до 3 мм с цинковым покрытием и без.

На производстве строго контролируется ровность плоскости без заусенцев, способных стать причиной порчи зерна. Пробивные ячейки делаются в форме круга, овала, прямоугольника, треугольника, с разным взаимным расположением. Габариты решет, размер ячеек, шаг перфорации полностью соответствуют заявленным параметрам.

Зерноперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы, мукомольные и крупяные заводы, фермерские хозяйства — везде найдет свое применение продукция "Агросита".

Специалисты компании помогут также подобрать или изготовить по индивидуальным чертежам комплектующие даже для устаревшей техники или оборудования, чей производитель ушёл с отечественного рынка. Такой индивидуальный подход позволяет продлить срок использования оборудования, что особенно важно для небольших хозяйств.

Денис, СПК "Заветы": "Огромный плюс, что в "Агросита" реально слышат, что надо клиенту. Нам нужны были рамки под старые сепараторы, причём штука редкая, многие поставщики просто не хотят связываться, так как нет в каталоге. Тут наоборот, спросили чертёж, уточнили пару моментов и через пару дней уже согласовали детали. Всё сделали как надо, привезли прилично упакованные, без косяков и царапин. Спасибо, молодцы!"

Вся продукция отправляется покупателям только в надежной деревянной упаковке. Доставка осуществляется бесплатно до терминала транспортной компании, при заказе от 300 тыс. руб. — на адрес клиента. Гарантия на продукцию — 1 год.

Директор ООО "Агросита" Кирилл Савельев:

"Любому руководителю, будь то промышленное предприятие или услуги для малого бизнеса, важно найти надёжного поставщика, и чтобы не было задержек в работе. Оказывая услуги для бизнеса и понимая особенный уровень ответственности в таком партнерстве, компания "Агросита" старается выполнять договорённости качественно и в срок, потому что их мотивирует возможность постоянного сотрудничества".

Компания "Агросита" дополнительно производит транспортирующие машины на основе конвейерных лент, гибких спиралей, осевых и безосевых шнеков, вильчатых и пластинчатых цепей.

Получить необходимую информацию по ассортименту или услугам вы можете у менеджеров компании. Все консультации бесплатны.

ООО "АГРОСИТА"

г. Барнаул, ул. Попова, 248 А

e-mail: 22sito@mail.ru

8 (3852)60 44 77

8 (962)796 27 93

Сайт: sito22.ru