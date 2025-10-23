За труд и преданность земле: в Самарской области награждены труженики села

В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Чествовали тех, чей труд составляет основу продовольственного благополучия региона: передовых механизаторов, животноводов, агрономов, руководителей сельхозпредприятий и ветеранов отрасли. Более 20 тружеников села были удостоены высоких государственных и региональных наград.
По поручению главы региона Вячеслава Федорищева участников события поздравил заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов.
"Уборочная кампания в этом году подходит к завершению, и, как всегда, наши сельхозтоваропроизводители демонстрируют высокие результаты. Урожайность зерновых и зернобобовых культур вновь превзошла ожидания. На сегодняшний день намолочено уже более 3,1 млн тонн зерна — это на 324 тыс. тонн больше, чем предусмотрено планом на 2025 год, и на 403 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года. За этими цифрами — ваш напряженный, самоотверженный труд, глубокая преданность делу, любовь к родной земле и ответственность перед будущим региона и страны", — говорится в обращении губернатора.
За многолетний добросовестный труд, внедрение инноваций и высокие производственные результаты передовикам аграрного сектора присвоено звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России" и вручены Почетные грамоты Минсельхоза РФ.
Почти 20 тысяч гектаров земли в Камышлинском районе обрабатывает сельхозпредприятие "Раздолье". Как отмечает руководитель предприятия Фаиль Шаймарданов, любовь к земле, труду и современные технологии помогают достигать больших результатов. "Результаты, которых мы добиваемся, — это заслуга всех моих сотрудников, а значит, и награда общая. Мы работаем, чтобы восстанавливать и развивать отрасль", — поделился аграрий, получивший звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России".
Отраслевыми наградами отмечены сотрудники хозяйств и предприятий, внесшие значительный вклад в развитие аграрного сектора Самарской области.
Особая благодарность прозвучала в адрес более чем 400 организаций агропромышленного комплекса, которые оказывают колоссальную поддержку военнослужащим и их семьям.
"Чтобы победа наступила как можно скорее, мы все должны помогать ребятам — быть рядом с ними душой и делом, делами своими показывать, что мы вместе", — уверен Владимир Кудряшов, директор ООО "Премьер Агро", удостоенный почетного знака губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени.
Концертная программа, подготовленная самарскими творческими коллективами, была посвящена подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и продолжению этих традиций в современных семьях — многие из них многодетные и активно участвуют в развитии села.
Мероприятие стало торжественным признанием вклада аграриев в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны, а также их ключевой роли в социально-экономическом развитии Самарской области.
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами