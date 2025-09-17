Николай Сомов: "Главная наша задача — совершенствовать законодательство и сохранить все меры господдержки самарского АПК"

Как погодные факторы повлияли на урожай в Самарской области в этом сезоне? Почему действующих мер господдержки животноводства недостаточно для активного развития отрасли? Что еще, кроме денежных выплат, можно предпринять, чтобы молодежь охотнее шла работать в сельское хозяйство? На эти и другие вопросы в интервью ответил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов.

— Николай Леонидович, в Самарской области в самом разгаре уборочная кампания. Как вы оцениваете ее ход? Каким выдался для аграриев сезон этого года? С какими сложностями пришлось столкнуться?

— "Сентябрь упустишь — урожай потеряешь", — говорили в старину. Это означает, что в сентябре необходимо закончить все уборочные работы. И в этом году эта пословица как никогда актуальна. Слишком жаркими были конец весны и начало лета. Жара спровоцировала скоротечную вегетацию большинства культур, по этой причине на озимой пшенице, на ячмене не сформировался полноценный колос, что в итоге снизило их урожайность. За жарой последовали дожди кратковременные, но обильные. Во многих районах области многочисленные дожди не позволили обработать поля от сорняков, провести в оптимальные сроки все полевые работы. Это обстоятельство привело к интенсивному размножению сорняков и всевозможных вредителей. Качество собранного урожая хуже обычного, в объеме собранного зерна — меньшая доля продовольственного, большая — фуражного. Кроме того, сдвинулись сроки уборочных работ.

Тем не менее самарские аграрии в очередной раз побеждают капризы природы и добиваются достойных результатов. Так, уборка зерновых завершена на 85 процентов площадей, в результате на 10 августа собрано 2850 тысяч тонн зерна, что уже выше целевого показателя. А по сообщению министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Петровича Попова, итоговый урожай зерновых составит более 3 миллионов тонн. Отличный результат.

Неплохо складывается и заготовка кормов в животноводстве. Урожайность кукурузы, основной кормовой культуры, которая идет на силос и на зерно, в этом году хорошая. В нашем хозяйстве, например, урожай силосной массы более 400 центнеров с гектара. Сенажа и сена животноводами области заготовлено более 135 процентов от потребности. Оснований для беспокойства нет.

— Какие новые меры государственной поддержки АПК, введенные в применение в 2025 году, вы могли бы отметить?

— Мы, депутаты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, прежде чем что-то отменить или внедрить, сверяем свои действия со стратегией социально-экономического развития региона, с задачами, которые ставит губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев, а они весьма амбициозны и требуют небывалой концентрации всех ресурсов, что обязывает нас работать в тесном взаимодействии с правительством области.

В то же время мы стремимся чутко реагировать на запросы сельхотоваропроизводителей. В августе комитетом мы посещали животноводческие хозяйства и маслозавод, где нам говорили о востребованности практически всех действующих мер государственной поддержки. Они работают на пользу и в производстве сельскохозяйственной продукции, и в ее переработке. Мы услышали благодарности за поддержку молодых специалистов, она не очень велика, но нам удалось увеличить ее вдвое, и дальше будем работать над привлечением молодежи. На маслозаводе приятно было увидеть целый цех с современными линиями розлива и упаковки молочной продукции, которые были куплены на сумму, равную деньгам, полученным переработчиком молока по программе государственной поддержки. Важным стимулом для животноводов стало возмещение части затрат на капремонт зданий ферм по упрощенной процедуре, за что необходимо поблагодарить руководство госэкспертизы и нашего депутата Николая Панченко.

Однако нам еще предстоит серьезная работа по оценке всего комплекса мер господдержки с целью повышения их эффективности. Эту задачу нам ставит и губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев. Не все отрасли и направления АПК одинаково рентабельны. Государство, ориентируясь на продовольственную безопасность, обязано поддержать производство убыточных или низкорентабельных видов продукции, и не распылять бюджетные деньги на маржинальные. Животноводство, например, без государственной поддержки не работает ни в одной стране мира. В ЕС она колеблется от 22 до 53 процентов от затрат. В России и в нашей губернии в частности значительно ниже, в подтверждение мизерный объем инвестиций в эти направления отрасли по сравнению с другими.

Мы не собираемся закладывать в неприкосновенный военный запас равиоли, как это делает Германия, но молока, мяса и продуктов из них у нас должно быть предостаточно и в НЗ, и на полках магазинов. Основа отрасли — животноводство. Меры его государственной поддержки сейчас достаточны лишь для поддержки текущей деятельности, на развитие у животноводов средств не остается. Инвесторы в навоз идти не хотят. Отрасль не развивается, а каждое сокращение поголовья, даже в личном хозяйстве, тянет отрасль вниз. В области необходимо заменить лейкозных коров, действует программа компенсации затрат на замену больной коровы на здоровую, но при этом многие собственники не желают возобновлять работу. Нужно принимать более эффективные меры.

— В 2025 году в Самарской области началась реализация нацпроекта "Кадры в АПК". Как сегодня обстоит ситуация с привлечением молодежи в сельское хозяйство?

— У нас во все времена работала областная программа поддержки кадрового потенциала АПК. Многие регионы у нас ее заимствовали либо просто завидовали. В настоящее время работает федеральная программа, открывающая новые виды поддержки, но и региональную не следует ослаблять, поскольку она учитывает важные особенности нашего региона, эффективно дополняет нацпроект. Очевидным является необходимость увеличения суммы единовременной выплаты молодым специалистам АПК, так называемые "подъемные", которые сегодня составляют лишь 300 тысяч, что несравнимо с другими специалистами, например, в здравоохранении, образовании, культуре. Кого они будут лечить, учить и окультуривать, если молодежь не поедет работать в сельское хозяйство?

Важным звеном в подготовке кадрового потенциала и даже более эффективным, чем денежные вливания, я считаю дуальную систему обучения студентов всех уровней и специальностей. Мы были первопроходцами в этой работе, поэтому особенно грустно наблюдать, когда наш опыт тиражируется в других регионах, в других отраслях, а у нас "пробуксовывает".

— Впереди — новый сезон работы Самарской губернской думы. Какие законодательные инициативы ожидаются в нем, касающиеся агропромышленного комплекса?

— Главная наша задача — совершенствовать законодательство и сохранить все меры государственной поддержки самарского АПК, действующие в настоящее время.

Безусловным приоритетом является совместная с правительством и губернатором Самарской области разработка мер государственной поддержки участников специальной военной операции и их семей, среди которых обеспечение земельными участками является одной из самых востребованных.