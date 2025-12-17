В Жигулевске под уголовное дело попал мужчина, совершавший покупки с найденной карты

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего кражу с банковской карты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре в полицию Жигулевска обратился местный 29-летний житель, который обнаружил пропажу банковской карты. Вскоре с нее списали свыше 3 тыс. рублей за покупки, которые он не совершал.

Правоохранители по выписке со счета установили, в каких магазинах расплачивались картой и по камерам отследили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 65-летний местный житель.

Во время опроса подозреваемый рассказал, что, увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, расплатился ею за продукты питания, бытовую химию и алкогольную продукцию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Причиненный ущерб злоумышленник возместил в полном объеме.