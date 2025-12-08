Силовики задержали замначальника бюро судебно-медицинской экспертизы

В Самарской области задержали заместителя начальника ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Дмитрия Андрущенко. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
По имеющейся предварительной версии, Андрущенко мог получить взятки в связи с деятельностью тольяттинского морга. Предположительно, деньги могли передавать за разрешение оказывать дополнительные услуги в морге (гримирование, одевание и прочее). Пока известно о сумме 132 тыс. рублей.
Сам Андрущенко вину не признает. Согласно позиции его адвоката Юрия Юдина, вмененная сумма слишком невелика для такого рода обвинения, кроме того, оказание допуслуг не запрещено законом. Также адвокат настаивает на версии, что были допущены процессуальные нарушения.
По предварительным данным, решение об избрании меры пресечения (ареста) для Андрущенко может быть принято 8 декабря, во второй половине дня, в Самарском районном суде Самары.
