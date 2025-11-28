Из-за браконьерства в нацпарке "Самарская Лука" возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за убийства кабанов в национальном парке "Самарская Лука". Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

Напомним, в октябре в национальном парке "Самарская Лука" задержали автомобиль с двумя тушами кабанов. Местные жители опасались, что браконьеры наказания не понесут.

Как рассказывали жители, в машине находились два человека с оружием. Со стороны показалось даже, что они нетрезвы. Один из них, по данным жителей, является бывшим сотрудником нацпарка, второй — внуком одного из егерей. Задержанных доставили в полицейский участок в с. Рождествено. Там якобы начали происходить странности — задержанных не направляли на медосвидетельствование (под предлогом, что для этого нет оснований). Также якобы озвучивается версия о том, что кабаны были домашними. Жители же возмущались, что нацпарк служит местом, где "избранным" можно охотиться.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области на запросы Волга Ньюс отвечали, что ведется проверка. По свежим данным, уголовное дело по итогу проверки все же возбудили. Пока идет расследование.

"В настоящее время на основании ст. 161 УПК РФ ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования") сообщить запрашиваемую информацию не представляется возможным", — ответили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области на запрос редакции о подробностях расследования.