Пьяная ссора с собутыльником закончилась смертью для жителя Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 54-летнего жителя Большечерниговского района, обвиняемого в нанесении смертельных травм. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, ночью 30 марта 2025 г. мужчина выпивал со своим знакомым у него дома. В какой-то момент приятели поссорились, и обвиняемый избил собутыльника, а затем ушел. Потерпевший попал в больницу, но в итоге скончался от полученных травм.