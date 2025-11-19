Самарский студент потерял деньги из-за онлайн-любви

В полицию Самары обратился 19-летний студент, пострадавший от действий кибермошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Парень заявил о хищении 21 тыс. рублей.
Молодой человек ранее познакомился в соцсети с девушкой. Они переписывались несколько дней, а затем виртуальная подруга сообщила, что купила билеты в театр. Она заявила, что ее приятельница идти отказалась, но предложила молодому человеку купить билет рядом с ней по "специальной цене для друзей" и прислала соответствующую ссылку.
Студент якобы на сайте театра ввел данные своей банковской карты, после чего несколько раз переходил по указанной ссылке — по всей видимости, злоумышленники имитировали технические сбои, вынуждая повторять попытку оплаты. Все это время девушка активно писала студенту, уверяя, что в ситуации, когда сайт плохо работает, нет ничего необычного.
Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списана 21 тысяча рублей, девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала еще одну ссылку. Парень, все еще доверяя собеседнице, перешел по ней и лишь тогда осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а "подруга" тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли