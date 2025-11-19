Самарский студент потерял деньги из-за онлайн-любви

В полицию Самары обратился 19-летний студент, пострадавший от действий кибермошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Парень заявил о хищении 21 тыс. рублей.

Молодой человек ранее познакомился в соцсети с девушкой. Они переписывались несколько дней, а затем виртуальная подруга сообщила, что купила билеты в театр. Она заявила, что ее приятельница идти отказалась, но предложила молодому человеку купить билет рядом с ней по "специальной цене для друзей" и прислала соответствующую ссылку.

Студент якобы на сайте театра ввел данные своей банковской карты, после чего несколько раз переходил по указанной ссылке — по всей видимости, злоумышленники имитировали технические сбои, вынуждая повторять попытку оплаты. Все это время девушка активно писала студенту, уверяя, что в ситуации, когда сайт плохо работает, нет ничего необычного.

Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списана 21 тысяча рублей, девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала еще одну ссылку. Парень, все еще доверяя собеседнице, перешел по ней и лишь тогда осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а "подруга" тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.