Жительницы Сызрани под влиянием аферистов оформили кредит на 1,7 млн рублей ради "инвестиций"

В Сызрани полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стали две 29‑летние подруги, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители установили: одна из женщин, учительница начальных классов, завела роман в социальной сети. Виртуальный возлюбленный быстро завоевал ее доверие: теплые сообщения, разговоры о будущем, показная забота.
Спустя некоторое время он поделился "выгодным предложением": якобы знает надежную инвестиционную компанию, где можно приумножить капитал. Для убедительности начал пересылать ей скриншоты "выписок" с баснословными доходами, а затем организовал виртуальные знакомства с "друзьями" через мессенджеры. Эти люди (вероятно, соучастники или подставные лица) рассказывали о своем успехе: как благодаря той же компании они стали богатыми и независимыми.
Под влиянием эмоций и ярких обещаний женщина решилась на кредит. Она взяла деньги в банке, перевела их на указанные мошенником реквизиты — и поначалу даже получала "отчеты" о росте вложений. Ободренная, она уговорила свою подругу — безработную, но состоящую в браке — поступить так же. Та, доверяя подруге и поддавшись соблазну легкого заработка, тоже оформила кредит и отправила средства "инвесторам", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Спустя короткое время "возлюбленный" перестал выходить на связь: его профиль в соцсети был удален, номера телефонов заблокированы, а "друзья" испарились. Женщины осознали, что стали жертвами аферы, когда попытки вывести деньги или хотя бы получить объяснения наткнулись на глухую стену молчания.
Общий ущерб превысил 1,7 млн рублей — сумму, которую обе женщины теперь обязаны возвращать банкам в виде кредитных платежей.
