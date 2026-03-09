В Волжском районе с помощью кинолога с собакой удалось вычислить наркопритон

В Волжском районе разыскать доказательства по уголовному делу полицейским помог кинолог со служебной собакой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Волжскому району во время проведения оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что ранее неоднократно судимый 51-летний местный житель пускает в свою квартиру наркозависимых для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники полиции проверили поступившие сведения и установили, что в феврале текущего года злоумышленник систематически предоставлял квартиру своим знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Со слов задержанного, он позволял пользоваться помещением в обмен на "угощение" наркотиком.

Для осмотра квартиры полицейские привлекли кинолога со служебной собакой — специально обученный пес помог тщательно обследовать все помещения, включая труднодоступные места: под мебелью, за плинтусами, в вентиляционных отверстиях и укромных нишах. Собака с высокой точностью обозначила участки, где могли находиться следы запрещенных веществ, — это позволило оперативникам целенаправленно провести поиск. Благодаря работе кинолога и служебной собаки в квартире обнаружены и изъяты все предметы, используемые для употребления запрещенных веществ, на которых сохранились остатки наркотических средств — их впоследствии приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков выдал задержанному постановление о направлении на освидетельствование, от которого он отказался. Впоследствии суд, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до одного года.