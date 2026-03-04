В Самаре будут судить липового инвалида

Перед Ленинским районным судом Самары предстанет 45-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По подложным медицинским документам мужчине была присвоена категория "инвалид II группы". Обвиняемый за период с 2014 по 2025 год незаконно получил сумму свыше 1,6 млн рублей.