Иван Носков: "Главный приоритет сейчас — очистка кровель домов, пешеходных маршрутов и тщательное подметание"

В Самаре с учетом изменения погодных условий — приходом оттепели после снегопада — дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега. В приоритете очистка пешеходных маршрутов: тротуаров вдоль дорог, дорожек на территории общественных пространств — в парках, скверах и на набережной. Это позволит предотвратить образование наледи в ночные часы при отрицательных температурах.

"Весна заявила о себе с первых дней календарного наступления. Главный приоритет сейчас — очистка кровель домов, пешеходных маршрутов и тщательное подметание. Вывели на улицы мощную технику со щёточным оборудованием: она очищает остановочные площадки, подходы к метро и социальным объектам, пешеходные переходы, уличные лестницы и зоны вдоль ограждений. Там, где не всегда проедет даже малогабаритная уборочная техника, трудятся рабочие. Чем быстрее удастся избавиться от зимних накоплений и грязи, тем скорее сможем запустить дорожные пылесосы и поливомоечные машины, и улицы станут по-весеннему чистыми", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Предварительно в Самаре активизировали прочистку ливневой канализации, в том числе проливку горячей водой дождеприемников. Работы проводят специалисты МП "Инженерные системы", суммарно на территории города на сегодняшний день отработано более 800 ливневых колодцев. Отметим также, что своевременная очистка улиц от снега при его активном таянии минимизирует вероятность образования луж и подтоплений.

"Чтобы улицы Самары оставались безопасными даже в условиях нестабильной погоды, работаем в усиленном режиме. С проезжих частей и тротуаров наши механизаторы и уборщики сгребают и вывозят снежную "кашу", не допуская её подмерзания. Локально применяем противогололёдные материалы — это необходимо, чтобы предотвратить образование наледи во время температурных колебаний", — отметила директор МБУ "Благоустройство" города Самары Ольга Устинова.

Отметим, что всего с начала сезона для борьбы с наледью на городских дорогах израсходовано более 21 тысячи тонн противогололедных смесей. На специализированные площадки доставлено около 400 тысяч тонн снега. За прошедшие две смены на участки обслуживания вывели свыше 580 единиц техники и 640 уборщиков для расчистки территорий вручную. Откачано 100 кубометров воды.

Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад. В первоочередном порядке в график работ включаются скатные кровли, обращенные на тротуары, и входные группы подъездов многоквартирных домов.

Отметим, что согласно информации ФГБУ "Приволжское УГМС" в предстоящие дни недели ожидается облачная погода, местами осадки смешанного характера, столбики термометров будут незначительно переходить через нулевую отметку. В этот период нежелательно парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами, кондиционерами и козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Сообщить о ненадлежащем качестве уборки можно в управляющую организацию или ГЖИ Самарской области через мобильное приложение dom.gosuslugi.ru. Также в Самаре с 08:30 до 17:30 в будние дни работает горячая линия по уборке снега: 8 (939) 719-96-37. В мессенджере МАХ по этому номеру можно оставить заявку круглосуточно.