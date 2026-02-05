Иван Носков: "Новый МФЦ поможет горожанам более оперативно взаимодействовать с государственными и муниципальными службами"

3 февраля в Самаре открыли новое территориальное подразделение Многофункционального центра. По просьбам жителей филиал разместился в Куйбышевском районе, здесь работает семь окон для приёма-выдачи документов и оказания консультационных услуг. Также здесь можно сделать фото на документы — российский и загранпаспорта, пропуска и др. В числе первых посетителей новый офис оценил глава города Самары Иван Носков.

"Одна из наших ключевых задач — обеспечить эффективное и оперативное взаимодействие горожан с государственными и муниципальными службами. Куйбышевский район Самары, в том числе Волгарь сегодня динамично развиваются, здесь строится новое жилье, расширяется транспортная инфраструктура, открывается молодой бизнес. В связи с этим возникла объективная потребность в третьем офисе МФЦ — о его необходимости говорили мне жители на встрече в прошлом году. Он позволит решать большинство вопросов быстро и комфортно, в шаговой доступности от дома", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Новый центр, как и все остальные, предлагает около 300 видов государственных, региональных и муниципальных услуг. Кроме того, здесь организован сектор пользовательского сопровождения — вместе со специалистом посетитель может зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и оформить необходимую услугу онлайн.

"Мы благодарны возможности увеличивать число многофункциональных центров в Самаре. Помещения подбираем в разных районах, сейчас прорабатываем вопрос открытия офиса в поселке Прибрежном, — рассказала директор МАУ "МФЦ" г. о. Самара Оксана Алексеева. — В наших центрах растет количество посетителей из числа ветеранов СВО и их семей. Они получают вне очереди консультацию по всем мерам социальной поддержки и могут воспользоваться необходимой услугой — получить справку об участии в СВО, оформить льготы по ЖКХ, кредитные каникулы, зарегистрировать недвижимость, заменить документы, оформить зачисление детей в школу или детский сад, подать заявление на вступление в брак и многое другое".

Всего сеть многофункциональных центров Самары насчитывает 13 центров и офисов, 224 окна приема и выдачи документов, 27 окон обслуживания в секторах пользовательского сопровождения, свыше 350 сотрудников, предоставляющих около 300 государственных и муниципальных услуг.

Новый офис работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 в ТРЦ "Точка Сити" (ул. Казачья, 36, третий этаж). Прием осуществляется в порядке живой очереди и по предварительной записи. Для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг в Самаре запущен круглосуточный чат-бот МФЦ. С его помощью можно записаться в МФЦ, проверить готовность документов, узнать статус заявления или отменить запись. Чтобы начать пользоваться чат-ботом, скачайте приложение MAX или откройте его веб-версию на max.ru, а затем перейдите в бот по ссылке.

Напомним, в настоящее время развитие цифровых сервисов МФЦ и повышение качества услуг является частью нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.