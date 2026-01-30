Создание рекреационной зоны с выходом к реке обсудили с жителями Самары

В Октябрьском районе города Самары прошло обсуждение предпроектного решения создания рекреационной зоны на месте снесённых аварийных домов по улице Советской Армии. Встречу с инициативной группой жителей организовала администрация Октябрьского района Самары с участием депутата Самарской Губернской Думы Светланой Бескоровайной, депутатом городской Думы Денисом Купцовым и представителей администрации город.

"В Самаре увеличен объем сноса расселенных аварийных домов. Расчищенные земельные участки обустраиваем под парковки, часть планируем под строительство соцобъектов или создание скверов и парков, — сказал глава города Самары Иван Носков. — После решения вопроса с выделением участков под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе приступили к подготовке проекта рекреационной зоны. Зеленый парк или сквер решит вопрос нехватки мест для прогулок и отдыха в районе просек, где плотная жилая застройка. Реализация проекта начнется только после оформления проекта и согласования его с жителями".

Земельный участок, запланированный под благоустройство, составляет около 1,5 га. В течение 2026 года на нем будет снесено 5 авариных зданий — это дома №№ 260, 276, 278, 280 и 288 по ул. Советской Армии. Предпроектное решение включает в себя создание зеленого парка или сквера со смотровой площадкой, фонтаном, детской площадкой и зонами отдыха, а также парковками для автомобилей; также по предложению жителей будет предусмотрен оборудованный выход к реке Волге.

"Жители попросили обустроить тихую парковую зону с зелеными насаждениями, уютными дорожками и небольшой детской площадкой. Примечательно, что в шаговой доступности — обновленная Дача Константина Головкина, или "Дом со слонами", — отметила депутат Самарской Губернской Думы Светлана Бескоровайная. — Также инициативная группа жителей предложила объединить новый объект с зоной отдыха у озера Леснуха и благоустроенной территорией ЖК "Изумрудный" с пешеходными и велосипедными дорожками. В таком случае будет не только решен вопрос обустройства новой зоны отдыха, но и обеспечен комфортный к ней доступ".

Отметим, что если вы хотите принять участие в следующем обсуждении благоустройства территории, напишите сообщение в Госпаблик администрации Октябрьского района города Самары https://vk.ru/okt_adm_samara.

Напомним, также в районе Пятой просеки в Октябрьском районе запланировано строительство новых образовательных учреждений — 3-этажного детского сада площадью 3,7 тысячи квадратных метров на 240 мест и 3-этажной общеобразовательной школы площадью более 8 тысяч квадратных метров и вместимостью 650 человек.