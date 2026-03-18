71- летний житель Октябрьска отправится на 11 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

В Октябрьске суд вынес приговор в отношении 71‑летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, в апреле 2025 г. обвиняемый приобрёл у неустановленного лица наркотическое средство и на автомобиле марки "ОКА" перевёз его к себе домой, где расфасовал наркотики на более мелкие партии с целью дальнейшего сбыта.

Мужчина, уже неоднократно судимый ранее, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в мае того же года.

В ходе обыска квартиры и транспортного средства подсудимого были обнаружены и изъяты 11 свёртков с наркотическим веществом общей массой более 12,5 гр.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Уголовное дело в отношении лица, у которого подсудимый приобрёл наркотик, выделено в отдельное производство.