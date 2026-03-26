В Тольятти мать семейства решила проучить загулявшего супруга и кольнула его ножом в грудь

В Тольятти будут судить 43-летнюю мать семейства, обвиняемую по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района Тольятти.

В сентябре 2025 года муж женщины вернулся из междугороднего рейса домой, в квартиру в Жигулевске, где его ожидали супруга и 3 детей. После совместного распития пива с супругой, мужчина в 23:00 внезапно решил ехать в Тольятти, чтобы отдохнуть в кафе.

Он не стал предупреждать жену и вызвал такси, но та заметила его уход и последовала за ним, оставив дома детей одних. По дороге они заехали в гости к двоюродной сестре женщины на бульвар Королева, 14 в Тольятти. Хозяева организовали новое застолье, после которого мать семейства около 3:00 ночи стала собираться домой. Мужа она позвала с собой, но тот категорически отказался ехать с ней, планируя и дальше гулять.

"Не желая оставлять супруга одного, подозревая его в неверности, обижаясь на него по поводу постоянного отсутствия дома, не стерпев высказанных в ее адрес в ходе конфликта нецензурных оскорблений, женщина схватила кухонный нож и нанесла им один удар мужу в грудную полость по средней подмышечной линии, отчего потерпевший испытал сильную боль", — отмечается в сообщении прокуратуры.

Затем женщина вызвала такси и уехала домой, а мужчина решил не вызывать скорую, чтобы скрыть факт ножевого ранения. Однако ему резко стало хуже, в итоге его госпитализировали. Экспертиза показала, что его здоровью причинен тяжкий вред.

Жена вину в содеянном не признала, пояснив, что убивать супруга не хотела, а решила его припугнуть, замахнулась на него ножом, которым резала колбасу, все произошло по неосторожности.

Однако, как сообщили в прокуратуре, показания обвиняемой опровергаются совокупностью добытых по делу доказательств. Сейчас уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.