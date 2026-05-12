Самарские полицейские выявили факты незаконного распространения контрафактных лекарств и медицинских изделий

На территории Самарской области в период с 16 по 20 марта текущего года сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-профилактического мероприятия пресекли факты незаконного распространения контрафактных лекарств и медицинских изделий, сообщает региональное ГУ МВД.

В результате проведенных мероприятий выявлено 23 Интернет-ресурса, незаконно реализующих медицинские препараты и изделия.

Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области задокументировано 16 фактов незаконной реализации аптеками региона рецептурных препаратов физическим лицам без рецептов, а также четыре факта несвоевременного внесения сотрудниками самарских аптечных организаций сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесения в нее недостоверных данных, один факт осуществления деятельности по реализации лекарственных препаратов без лицензии и биологических активных добавок без сертификатов соответствия и соответствующей маркировки.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия пресечена незаконная деятельность по оказанию косметологических услуг и оборота соответствующей продукции в косметологической студии. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ.

Кроме того, в период проведения мероприятия возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).