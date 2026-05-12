Самарские полицейские выявили факты незаконного распространения контрафактных лекарств и медицинских изделий

На территории Самарской области в период с 16 по 20 марта текущего года сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-профилактического мероприятия пресекли факты незаконного распространения контрафактных лекарств и медицинских изделий, сообщает региональное ГУ МВД.
В результате проведенных мероприятий выявлено 23 Интернет-ресурса, незаконно реализующих медицинские препараты и изделия.
Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области задокументировано 16 фактов незаконной реализации аптеками региона рецептурных препаратов физическим лицам без рецептов, а также четыре факта несвоевременного внесения сотрудниками самарских аптечных организаций сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесения в нее недостоверных данных, один факт осуществления деятельности по реализации лекарственных препаратов без лицензии и биологических активных добавок без сертификатов соответствия и соответствующей маркировки.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия пресечена незаконная деятельность по оказанию косметологических услуг и оборота соответствующей продукции в косметологической студии. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ.
Кроме того, в период проведения мероприятия возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Последние комментарии
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.