Житель Самары подделывал "письма из ФСБ" и попал в колонию

Из-за поддельных документов ряд потерпевших лишились крупных сумм денег. В итоге участника аферы поймали настоящие силовики.
В Самаре суд вынес решение по уголовному делу местного жителя по фамилии Шестовец. Его обвинили в серии мошенничеств и покушений на мошенничество.Как следует из судебных материалов, телефонные мошенники сообщали жертвам, что у них могут быть проблемы, и чтобы избавиться от них, требовалось отдать крупные суммы денег - до 3,5 млн рублей.
"Один из потерпевших рассказал, что неизвестные совершили в отношении него мошенничество и пытались похитить 1,5 млн рублей. При этом обманщик представлялся сотрудником ФСБ России. Звонивший сообщил, что в подтверждение его слов в почтовом ящике находится конверт с письмом из УФСБ России по Челябинской области. После этого он спустился к своему почтовому ящику и действительно обнаружил конверт, в котором находилась повестка о вызове его в УФСБ России по Челябинской области; повестка имела синюю печать и символику УФСБ России по Челябинской области", - следует из судебных материалов.
В суде также опросили сотрудников копировальных центров. Сотрудникам в мессенджер присылали сообщения с просьбой распечатать документ и отправить его курьером. Показания дали и курьеры, которым поступал заказ забрать документы с одного адреса, привезти по другому адресу и положить в почтовый ящик. В некоторых случаях "письма из ФСБ" заменяли на "документы из Центробанка".
В итоге организатора доставки таких документов "вычислили" и задержали. Мошенника приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также он должен выплатить потерпевшим похищенные у них суммы.
