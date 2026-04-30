16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Преступления Происшествия

Житель Самары подделывал "письма из ФСБ" и попал в колонию

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 409
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Из-за поддельных документов ряд потерпевших лишились крупных сумм денег. В итоге участника аферы поймали настоящие силовики.

Фото: Архив «ВН» Александра Белова

В Самаре суд вынес решение по уголовному делу местного жителя по фамилии Шестовец. Его обвинили в серии мошенничеств и покушений на мошенничество.Как следует из судебных материалов, телефонные мошенники сообщали жертвам, что у них могут быть проблемы, и чтобы избавиться от них, требовалось отдать крупные суммы денег - до 3,5 млн рублей.

"Один из потерпевших рассказал, что неизвестные совершили в отношении него мошенничество и пытались похитить 1,5 млн рублей. При этом обманщик представлялся сотрудником ФСБ России. Звонивший сообщил, что в подтверждение его слов в почтовом ящике находится конверт с письмом из УФСБ России по Челябинской области. После этого он спустился к своему почтовому ящику и действительно обнаружил конверт, в котором находилась повестка о вызове его в УФСБ России по Челябинской области; повестка имела синюю печать и символику УФСБ России по Челябинской области", - следует из судебных материалов.

В суде также опросили сотрудников копировальных центров. Сотрудникам в мессенджер присылали сообщения с просьбой распечатать документ и отправить его курьером. Показания дали и курьеры, которым поступал заказ забрать документы с одного адреса, привезти по другому адресу и положить в почтовый ящик. В некоторых случаях "письма из ФСБ" заменяли на "документы из Центробанка".

В итоге организатора доставки таких документов "вычислили" и задержали. Мошенника приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также он должен выплатить потерпевшим похищенные у них суммы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3