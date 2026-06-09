Житель Отрадного угодил в уголовное дело за браконьерство

В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские Борского района пресекли незаконную добычу водных биоресурсов: вечером возле села Страхово они задержали ранее не судимого 59-летнего жителя города Отрадного, который, находясь на Кутулукском водохранилище и используя запрещенное орудие лова (сеть), выловил 38 рыб разных пород (карася, леща, окуня, плотву, линя).
Сумма ущерба составила около 34,5 тысяч рублей. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках