Житель Отрадного угодил в уголовное дело за браконьерство

В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов, передает ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД

Полицейские Борского района пресекли незаконную добычу водных биоресурсов: вечером возле села Страхово они задержали ранее не судимого 59-летнего жителя города Отрадного, который, находясь на Кутулукском водохранилище и используя запрещенное орудие лова (сеть), выловил 38 рыб разных пород (карася, леща, окуня, плотву, линя).

Сумма ущерба составила около 34,5 тысяч рублей. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним".