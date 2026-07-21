В Жигулевске на улице задержали мужчину со свертком наркотиков в руках

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В июне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Жигулевску возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на мужчину, поднимающего сверток с земли. Увидев полицейских, мужчина спрятал указанный предмет в карман и попытался скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.