В Жигулевске на улице задержали мужчину со свертком наркотиков в руках

В июне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Жигулевску возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на мужчину, поднимающего сверток с земли. Увидев полицейских, мужчина спрятал указанный предмет в карман и попытался скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Экспертиза показала, что в изъятом свертке находится синтетический наркотик в значительном размере.
В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков задержанный пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного употребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотического вещества".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках