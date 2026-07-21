В расслабленную атмосферу волжского гедонизма погрузит самарцев новая выставка в "Открытом пространстве"

В пятницу, 24 июля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытие выставки "Волжская безмятежность". Представленные полотна раскроют состояние, знакомое каждому жителю Самары — то самое, которое навевает своими волнами река Волга.

Николай Шишин — самарский живописец, мастер городского пейзажа, воспевающий в своих картинах уют и негу, покой и волю, простор для размышлений и полет души. Экспозиция "Волжская безмятежность" передаст посетителям "Открытого пространства" ощущение неспешного умиротворения, ради которого в Самару нередко приезжают гости из других городов и регионов.

"Унылый и щемяще близкий тому, кто здесь вырос, ландшафт провинциального города, тихие "самарские дворики", отгороженные от улицы покосившимся забором, брандмауэры многоэтажных кирпичных домов, то здесь, то там отстраненно и загадочно выглядывающие из-за деревянных домиков XIX-го, теперь уже позапрошлого века… Запрокинутая в прошлое старая Самара тихо дремлет и во сне постепенно сходит на нет, и потому так трогает творческая миссия художника, тонко улавливающего поэтическую ауру безвозвратно уходящих от нас городских реалий", — таким видит искусство Николая Шишина кандидат искусствоведения, заместитель директора Самарского художественного музея по научной работе Татьяна Петрова.

Выставка "Волжская безмятежность" будет доступна для посещения в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки с 24 июля по 22 августа 2026 года.