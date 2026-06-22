Афиша Музея Эльдара Рязанова: что посетить 25, 27 и 28 июня

В четверг, 25 июня, в 18.30 Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию "Самара Кондитерская" (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 г. семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.

Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 27 июня, в 12.00 пройдет второе интерактивное занятие "Рисуем флипбук" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации".

В начале занятия историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет о принципах анимации, с помощью которых создаются интересные и реалистичные мультфильмы. Во время мастер-класса дети смогут использовать полученные знания для создания своего флипбука — маленькой книжечки с картинками, при перелистывании страниц которой создается иллюзия движения изображений. Участники не только научатся делать флипбук, но и сами придумают для него сюжет.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 7 лет.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 27 июня в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 14.00 гостей ждет семейный киносеанс при поддержке киностудии "Союзмультфильм": "Гадкий утенок" (1956, 0+), "Кто сказал мяу?" (1962, 0+), "Кто поедет на выставку?" (1964, 6+), "Как стать большим" (1967, 0+), "Козленок, который считал до десяти" (1968, 0+), "Как ослик счастье искал" (1971, 0+). А в 18.00 пройдет показ фильма "Дай лапу, Друг" (1967, 12+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Напоминаем, что 27 июня (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет общественная встреча (12+) в рамках проекта "Музей Рязанова 2.0".

Участники дискуссии сформулируют и уточнят базовые тезисы о Музее Эльдара Рязанова в городском пространстве. Спикеры определят роль, место и значимость сегодняшнего музея, обсудят социокультурный контекст Самары, выскажут свое мнение об актуальных направлениях дальнейшей работы и смысловых решениях, которые могут лечь в основу концепции будущего развития музея. В итоге будет сформирован круг гипотез и утверждений для обсуждения на дальнейших стратегических сессиях.

В общественной встрече примут участие: исполняющая обязанности директора Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина Ирина Свиридова, директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Власова, старший преподаватель кафедры социологии и культурологии Самарского университета Мария Корсун и старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

"Общественная встреча — первое публичное мероприятие проекта. Многосторонний подход позволит поразмышлять о нашем музее в настоящем и будущем, — объясняет команда проекта. — Кроме спикеров, мы приглашаем к участию работников музеев и галерей Самары, студентов Самарского института культуры, местных киноведов и активных, неравнодушных жителей города".

Проект "Музей Рязанова 2.0" реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 28 июня, в 17.30 в Сквере Эльдара Рязанова состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.