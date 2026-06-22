Афиша Музея Эльдара Рязанова: что посетить 25, 27 и 28 июня

В четверг, 25 июня, в 18.30 Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию "Самара Кондитерская" (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.
Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 г. семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.
Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.
Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 27 июня, в 12.00 пройдет второе интерактивное занятие "Рисуем флипбук" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации".
В начале занятия историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет о принципах анимации, с помощью которых создаются интересные и реалистичные мультфильмы. Во время мастер-класса дети смогут использовать полученные знания для создания своего флипбука — маленькой книжечки с картинками, при перелистывании страниц которой создается иллюзия движения изображений. Участники не только научатся делать флипбук, но и сами придумают для него сюжет.
Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 7 лет.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также 27 июня в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 14.00 гостей ждет семейный киносеанс при поддержке киностудии "Союзмультфильм": "Гадкий утенок" (1956, 0+), "Кто сказал мяу?" (1962, 0+), "Кто поедет на выставку?" (1964, 6+), "Как стать большим" (1967, 0+), "Козленок, который считал до десяти" (1968, 0+), "Как ослик счастье искал" (1971, 0+). А в 18.00 пройдет показ фильма "Дай лапу, Друг" (1967, 12+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
Напоминаем, что 27 июня (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет общественная встреча (12+) в рамках проекта "Музей Рязанова 2.0".
Участники дискуссии сформулируют и уточнят базовые тезисы о Музее Эльдара Рязанова в городском пространстве. Спикеры определят роль, место и значимость сегодняшнего музея, обсудят социокультурный контекст Самары, выскажут свое мнение об актуальных направлениях дальнейшей работы и смысловых решениях, которые могут лечь в основу концепции будущего развития музея. В итоге будет сформирован круг гипотез и утверждений для обсуждения на дальнейших стратегических сессиях.
В общественной встрече примут участие: исполняющая обязанности директора Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина Ирина Свиридова, директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Власова, старший преподаватель кафедры социологии и культурологии Самарского университета Мария Корсун и старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.
"Общественная встреча — первое публичное мероприятие проекта. Многосторонний подход позволит поразмышлять о нашем музее в настоящем и будущем, — объясняет команда проекта. — Кроме спикеров, мы приглашаем к участию работников музеев и галерей Самары, студентов Самарского института культуры, местных киноведов и активных, неравнодушных жителей города".
Проект "Музей Рязанова 2.0" реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В воскресенье, 28 июня, в 17.30 в Сквере Эльдара Рязанова состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.
Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!