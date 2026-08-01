В Самаре открылся международный фестиваль арт-фотографии "Форма, образ, воображение"

В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки открылся международный фестиваль арт-фотографии "Форма, образ, воображение". До 29 августа жители города смогут увидеть более 120 работ авторов из России, Австрии, Сербии, Франции и Мексики, выполненных в различных техниках арт-фотографии.
Как отметил на открытии руководитель галереи "Новое пространство" Михаил Савченко, за годы существования площадки здесь проходили десятки выставок живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, однако художественная фотография до сих пор не становилась темой отдельного масштабного проекта.
"Пришло время показать искусство фотографии, искусство художественной фотографии. Здесь представлено большое количество российских и зарубежных авторов, а главное — взгляд каждого мастера на окружающий мир", — сказал Михаил Савченко.
Фестиваль объединил работы, выполненные в техниках длинной выдержки, мультиэкспозиции, коллажа, пикториализма и с использованием творческой оптики. Однако, по словам организаторов, главная задача проекта — не познакомить зрителей с техническими приемами, а показать фотографию как самостоятельное художественное высказывание.
Идея фестиваля, как рассказала секретарь фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Наталия Шинкевич, родилась около полутора лет назад.
"Все началось с небольшой идеи. Мы проводили тематические выставки, а потом решили попробовать арт-фотографию. Постепенно стало понятно, что одной выставки уже недостаточно. Так появился фестиваль, который сегодня объединил участников из разных регионов России и зарубежья", — рассказала она.
Сегодня в экспозиции представлены фотографии авторов от Калининграда до Владивостока. Организаторы постарались сделать знакомство с работами максимально интерактивным: возле каждой фотографии размещен QR-код, ведущий на страницу автора, а некоторые произведения сопровождаются музыкальными композициями, которые помогают глубже раскрыть замысел художника.
Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова назвала фестиваль важным событием для культурной жизни региона.
"Я пришла на выставку уже взрослого, самостоятельного "ребенка". География проекта впечатляет, а сам формат арт-фотографии стал для меня настоящим открытием. Очень приятно, что в Самаре появляются такие масштабные инициативы", — отметила она.
Председатель фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Юрий Стрелец подчеркнул, что арт-фотография не всегда стремится понравиться зрителю с первого взгляда.
"Она может кому-то понравиться, кому-то — нет. Но именно этим и интересна. Это уже территория современного искусства, где важно не только увидеть изображение, но и задуматься о том, что хотел сказать автор", — считает он.
Фестиваль не ограничится одной выставкой. Уже 1 августа в "Новом пространстве" пройдут творческие встречи с фотографами из Самары, Москвы и Владимирской области, а также арт-фотосушка. 8 августа состоится лекция самарского фотографа Марины Кейлиной "Видеть невидимое", а завершится фестиваль 28 августа подведением итогов арт-фотосушки. Экспозиция будет работать до 29 августа. Вход свободный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!