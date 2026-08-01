В Самаре открылся международный фестиваль арт-фотографии "Форма, образ, воображение"

В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки открылся международный фестиваль арт-фотографии "Форма, образ, воображение". До 29 августа жители города смогут увидеть более 120 работ авторов из России, Австрии, Сербии, Франции и Мексики, выполненных в различных техниках арт-фотографии.

Как отметил на открытии руководитель галереи "Новое пространство" Михаил Савченко, за годы существования площадки здесь проходили десятки выставок живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, однако художественная фотография до сих пор не становилась темой отдельного масштабного проекта.

"Пришло время показать искусство фотографии, искусство художественной фотографии. Здесь представлено большое количество российских и зарубежных авторов, а главное — взгляд каждого мастера на окружающий мир", — сказал Михаил Савченко.

Фестиваль объединил работы, выполненные в техниках длинной выдержки, мультиэкспозиции, коллажа, пикториализма и с использованием творческой оптики. Однако, по словам организаторов, главная задача проекта — не познакомить зрителей с техническими приемами, а показать фотографию как самостоятельное художественное высказывание.

Идея фестиваля, как рассказала секретарь фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Наталия Шинкевич, родилась около полутора лет назад.

"Все началось с небольшой идеи. Мы проводили тематические выставки, а потом решили попробовать арт-фотографию. Постепенно стало понятно, что одной выставки уже недостаточно. Так появился фестиваль, который сегодня объединил участников из разных регионов России и зарубежья", — рассказала она.

Сегодня в экспозиции представлены фотографии авторов от Калининграда до Владивостока. Организаторы постарались сделать знакомство с работами максимально интерактивным: возле каждой фотографии размещен QR-код, ведущий на страницу автора, а некоторые произведения сопровождаются музыкальными композициями, которые помогают глубже раскрыть замысел художника.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова назвала фестиваль важным событием для культурной жизни региона.

"Я пришла на выставку уже взрослого, самостоятельного "ребенка". География проекта впечатляет, а сам формат арт-фотографии стал для меня настоящим открытием. Очень приятно, что в Самаре появляются такие масштабные инициативы", — отметила она.

Председатель фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Юрий Стрелец подчеркнул, что арт-фотография не всегда стремится понравиться зрителю с первого взгляда.

"Она может кому-то понравиться, кому-то — нет. Но именно этим и интересна. Это уже территория современного искусства, где важно не только увидеть изображение, но и задуматься о том, что хотел сказать автор", — считает он.

Фестиваль не ограничится одной выставкой. Уже 1 августа в "Новом пространстве" пройдут творческие встречи с фотографами из Самары, Москвы и Владимирской области, а также арт-фотосушка. 8 августа состоится лекция самарского фотографа Марины Кейлиной "Видеть невидимое", а завершится фестиваль 28 августа подведением итогов арт-фотосушки. Экспозиция будет работать до 29 августа. Вход свободный.