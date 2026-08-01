В галере "Виктория" сменился генеральный директор

Сергей Баландин завершает работу в должности генерального директора Галереи современного искусства "Виктория" в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. С 2014 года он работал куратором галереи, а с марта 2026 года занимал должность гендиректора.
За это время галерея прошла важные этапы: реализовала значимые для региона выставочные проекты, выстроила сотрудничество с ведущими культурными институциями России, прошла трехлетнюю реконструкцию и открыла обновленное пространство для жителей и гостей Самары.
При участии Сергея были реализованы значимые для культурной жизни Самары проекты, которые стали важной частью истории "Виктории" и помогли сформировать ее профессиональный язык, круг партнеров и связь с художественным сообществом.
"Галерея "Виктория" была частью моей профессиональной жизни более десяти лет. Я благодарен команде за доверие, совместную работу и возможность пройти вместе такой важный этап: от выставочных проектов и реконструкции до открытия обновленного пространства. Последние месяцы особенно ясно показали меру ответственности, которую предполагает роль генерального директора. Эта позиция требует постоянной управленческой концентрации, операционной устойчивости и готовности принимать решения в ситуациях самой разной сложности. Я понимаю, что не в полной мере могу соответствовать этому объему задач, и считаю важным вовремя признать это перед командой, институцией и аудиторией. Планирую сосредоточиться на той профессиональной траектории, в которой чувствую себя наиболее точным и полезным: на кураторской и исследовательской работе. Команде "Виктории" желаю продолжать развивать все, что мы сделали вместе, и бережно двигать галерею дальше", — прокомментировал Сергей Баландин.
С июля 2026 года обязанности генерального директора галереи "Виктория" исполняет Екатерина Орлова.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.