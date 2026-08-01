В галере "Виктория" сменился генеральный директор

Сергей Баландин завершает работу в должности генерального директора Галереи современного искусства "Виктория" в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. С 2014 года он работал куратором галереи, а с марта 2026 года занимал должность гендиректора.

За это время галерея прошла важные этапы: реализовала значимые для региона выставочные проекты, выстроила сотрудничество с ведущими культурными институциями России, прошла трехлетнюю реконструкцию и открыла обновленное пространство для жителей и гостей Самары.

При участии Сергея были реализованы значимые для культурной жизни Самары проекты, которые стали важной частью истории "Виктории" и помогли сформировать ее профессиональный язык, круг партнеров и связь с художественным сообществом.



"Галерея "Виктория" была частью моей профессиональной жизни более десяти лет. Я благодарен команде за доверие, совместную работу и возможность пройти вместе такой важный этап: от выставочных проектов и реконструкции до открытия обновленного пространства. Последние месяцы особенно ясно показали меру ответственности, которую предполагает роль генерального директора. Эта позиция требует постоянной управленческой концентрации, операционной устойчивости и готовности принимать решения в ситуациях самой разной сложности. Я понимаю, что не в полной мере могу соответствовать этому объему задач, и считаю важным вовремя признать это перед командой, институцией и аудиторией. Планирую сосредоточиться на той профессиональной траектории, в которой чувствую себя наиболее точным и полезным: на кураторской и исследовательской работе. Команде "Виктории" желаю продолжать развивать все, что мы сделали вместе, и бережно двигать галерею дальше", — прокомментировал Сергей Баландин.



С июля 2026 года обязанности генерального директора галереи "Виктория" исполняет Екатерина Орлова.