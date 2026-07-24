"Кухонные посиделки" о книгах, детях и будущем: в "Новом пространстве" прошел творческий вечер "Булгак на Волге"

В четверг, 23 июля, состоялся творческий вечер "Булгак на Волге" с участием журналиста, ведущего телевизионных и радиопрограмм, барда и чтеца аудиокниг Олега Булгака и переводчика, прозаика и востоковеда Дмитрия Коваленина. Встречу посвятили литературе, искусству слова и свободному разговору со зрителями.
Вместо привычного формата с заранее подготовленными вопросами гости устроили своеобразные "посиделки на кухне". Разговоры сменялись песнями, обсуждением книг и личными историями, а зрители могли в любой момент присоединиться к беседе.
"Пара песен, разговоры, книги. Разговоры, пара песен, книги", — так Дмитрий Коваленин описал формат вечера.
Музыкальная часть стала одной из особенностей. Олег Булгак исполнял песни, рассказывал о своих проектах и говорил о том, как литература и музыка могут существовать рядом, дополняя друг друга.
При этом разговор постепенно вышел далеко за пределы литературы. Одной из тем стали отношения родителей и детей и разница между поколениями. Участники встречи говорили о том, как меняется семья по мере взросления ребенка и почему современные дети все чаще воспринимают самостоятельность как естественную часть жизни.
В этой части беседы разговор коснулся и японской культуры. Дмитрий Коваленин, много лет изучающий Японию и переводящий японскую литературу, рассказал о произведениях, в которых современные авторы пытаются осмыслить человека, не вписывающегося в привычные социальные нормы.
По словам переводчика, в японском обществе особенно заметна проблема столкновения человека с устоявшимися представлениями о том, каким должна быть "правильная" жизнь.
"Есть определенный сценарий: школа, университет, работа, семья. И если человек из этого сценария выпадает, общество не всегда понимает, как с ним быть", — отметил Дмитрий Коваленин.
От разговоров о семье и культуре собеседники перешли к изменениям, которые происходят уже сегодня. Еще одной темой встречи стал искусственный интеллект — и вопрос о том, насколько сильно новые технологии способны изменить человека.
Участники обсуждали ИИ как инструмент, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от того, кто и с какой целью им пользуется. При этом развитие технологий заставляет заново задуматься о роли человека в творчестве, образовании и повседневной жизни.
В разговоре затронули и тему поколения, которое растет уже в окружении цифровых технологий. Для современных детей искусственный интеллект и доступ к огромному объему информации становятся частью привычной среды, тогда как старшие поколения еще только учатся с этим взаимодействовать.
"ИИ — это инструмент. А инструмент всегда зависит от того, в чьих руках он находится", — прозвучало во время встречи.
Несмотря на серьезность тем, вечер не превратился в лекцию. Личные истории, музыка и импровизация помогали участникам переходить от глобальных вопросов к простым и знакомым каждому ситуациям.
Зрители становились частью разговора, задавали свои вопросы и делились собственными историями. Поэтому граница между сценой и залом постепенно стиралась: встреча больше напоминала разговор нескольких знакомых людей, которые собрались обсудить книги, жизнь и происходящие вокруг изменения.
"Булгак на Волге" стал вечером не столько о конкретных произведениях, сколько о самом слове и его способности объединять людей. Литература здесь стала отправной точкой для разговора о семье, культуре, поколениях и технологиях — темах, которые одинаково важны и для человека, только начинающего знакомство с книгами, и для тех, кто посвятил им всю жизнь.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.