"Кухонные посиделки" о книгах, детях и будущем: в "Новом пространстве" прошел творческий вечер "Булгак на Волге"

В четверг, 23 июля, состоялся творческий вечер "Булгак на Волге" с участием журналиста, ведущего телевизионных и радиопрограмм, барда и чтеца аудиокниг Олега Булгака и переводчика, прозаика и востоковеда Дмитрия Коваленина. Встречу посвятили литературе, искусству слова и свободному разговору со зрителями.

Вместо привычного формата с заранее подготовленными вопросами гости устроили своеобразные "посиделки на кухне". Разговоры сменялись песнями, обсуждением книг и личными историями, а зрители могли в любой момент присоединиться к беседе.

"Пара песен, разговоры, книги. Разговоры, пара песен, книги", — так Дмитрий Коваленин описал формат вечера.

Музыкальная часть стала одной из особенностей. Олег Булгак исполнял песни, рассказывал о своих проектах и говорил о том, как литература и музыка могут существовать рядом, дополняя друг друга.

При этом разговор постепенно вышел далеко за пределы литературы. Одной из тем стали отношения родителей и детей и разница между поколениями. Участники встречи говорили о том, как меняется семья по мере взросления ребенка и почему современные дети все чаще воспринимают самостоятельность как естественную часть жизни.

В этой части беседы разговор коснулся и японской культуры. Дмитрий Коваленин, много лет изучающий Японию и переводящий японскую литературу, рассказал о произведениях, в которых современные авторы пытаются осмыслить человека, не вписывающегося в привычные социальные нормы.

По словам переводчика, в японском обществе особенно заметна проблема столкновения человека с устоявшимися представлениями о том, каким должна быть "правильная" жизнь.

"Есть определенный сценарий: школа, университет, работа, семья. И если человек из этого сценария выпадает, общество не всегда понимает, как с ним быть", — отметил Дмитрий Коваленин.

От разговоров о семье и культуре собеседники перешли к изменениям, которые происходят уже сегодня. Еще одной темой встречи стал искусственный интеллект — и вопрос о том, насколько сильно новые технологии способны изменить человека.

Участники обсуждали ИИ как инструмент, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от того, кто и с какой целью им пользуется. При этом развитие технологий заставляет заново задуматься о роли человека в творчестве, образовании и повседневной жизни.

В разговоре затронули и тему поколения, которое растет уже в окружении цифровых технологий. Для современных детей искусственный интеллект и доступ к огромному объему информации становятся частью привычной среды, тогда как старшие поколения еще только учатся с этим взаимодействовать.

"ИИ — это инструмент. А инструмент всегда зависит от того, в чьих руках он находится", — прозвучало во время встречи.

Несмотря на серьезность тем, вечер не превратился в лекцию. Личные истории, музыка и импровизация помогали участникам переходить от глобальных вопросов к простым и знакомым каждому ситуациям.

Зрители становились частью разговора, задавали свои вопросы и делились собственными историями. Поэтому граница между сценой и залом постепенно стиралась: встреча больше напоминала разговор нескольких знакомых людей, которые собрались обсудить книги, жизнь и происходящие вокруг изменения.

"Булгак на Волге" стал вечером не столько о конкретных произведениях, сколько о самом слове и его способности объединять людей. Литература здесь стала отправной точкой для разговора о семье, культуре, поколениях и технологиях — темах, которые одинаково важны и для человека, только начинающего знакомство с книгами, и для тех, кто посвятил им всю жизнь.