Исследование ВТБ, Литрес и "Читай-города": две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг

Книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" провели исследование и выяснили, как россияне относятся к приключенческой литературе. Абсолютное большинство — 83% — остаются поклонниками таких произведений вне зависимости от возраста, а 66% мечтали повторить подвиги и приключения литературных героев. Любимой книгой называют "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина — 29%, а любимым персонажем — Шерлока Холмса, 36%.

По результатам опроса, 83% признались, что любят читать приключенческие произведения даже во взрослом возрасте. Чаще всего выбирают фэнтези-литературу (31%), на втором месте в рейтинге жанров — приключенческий роман (22%), на третьем — детективы (13%).

Любимой приключенческой книгой респонденты назвали "Властелина колец" (29%), на втором месте — цикл детективов о Шерлоке Холмсе Артура Конан-Дойля (25%), а на третьем — "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма (24%). Замыкают топ-5 "Три мушкетера" (16%) Александра Дюма и сборник "Приключения Алисы" (15%) Кира Булычева.

Любимым героем приключенческого романа стал Шерлок Холмс, набрав 36% голосов. Второе место занял Арагорн (24%) из "Властелина колец". На третьей и четвертой строчке — Эдмон Дантес (21%) из "Графа Монте-Кристо и Алиса Селезнева (15%) из цикла Кира Булычева. Замыкает топ-5 ДʼАртаньян (14%) из "Трех мушкетеров".

Две трети опрошенных россиян — 66% — хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг. 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом и т. д.

Больше всего мечтавшие о приключениях хотели отправиться на поиск сокровищ и артефактов — 43%. Еще 42% грезили о путешествии во времени, а 35% — об участии в шпионской миссии или тайном расследовании. Большинство респондентов — 56% — готовы совершить подобный подвиг ради спасения близких и друзей, 37% — ради познания неизведанного, а 36% — ради любимого человека.

Многие убеждены, что обладают качествами героя: 47% считают, что обладают любознательностью и тягой к неизвестному, 46% свойственно упрямство и целеустремленность, а 43% — верность команде.

Исследование проведено Литрес, ВТБ и "Читай-город" в рамках долгосрочной программы ВТБ по поддержке и сохранению культурного наследия — более 20 лет банк помогает развивать значимые проекты и помогает актуализировать классическую литературу. Имиджевая кампания "ВТБ — это классика" обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.

Опрос прошёл в июле 2026 года среди 1500+ россиян в возрасте 18–65 лет в городах России с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем результаты были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое". Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.