Литература Культура

Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Среди наиболее важных черт, которые чаще всего называли участники опроса, — вера в своего ребенка (83%), умение слушать (77%) и уважение к личности (74%). Кроме того, опрошенные отметили какие качества, как мудрость (72%) и умение принимать своих детей такими, какие они есть (70%).

Респондентов также попросили назвать любимый образ матери в мировой литературе. Лидером рейтинга среди героинь иностранных произведений стала Молли Уизли из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере (51%). Самой часто упоминаемой мамой из отечественной литературы стала Василиса Егоровна Миронова (30%) из "Капитанской дочки" Александра Пушкина.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Мама — это тот человек, чья любовь становится фундаментом всей нашей жизни. Именно поэтому образ матери в литературе у многих вызывает особый трепет — ведь в этих героинях часто отражается та самая безусловная вера в наши силы, которая так важна для каждого. Неудивительно, что произведения с сильными материнскими образами пользуются такой популярностью среди пользователей сервиса "Ростелеком Книги". А наш совместный опрос с "Литрес" и "Читай-город" в очередной раз напомнил о тех качествах, за которые мы так ценим наших мам".

