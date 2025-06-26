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Литература Культура

Пушкин и Аллен Карр: стало известно, каких авторов выбирали самарцы за последний год

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
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В сети появился перечень самых популярных книг и авторов среди молодежи от 18 до 35 лет в Самарской области. Предпочтения жителей региона изучил "Литрес" , а результаты исследований обнародовал накануне Дня молодежи.

Книжный сервис выяснил, страницы каких авторов и книг самарцы просматривали чаще всего за последний год, с 25 июня 2024 г. по 25 июня 2025 г. Оказалось, что женщины чаще предпочитали литературу про то, как любить себя и справляться с тревогой, а мужчины — как перестать курить и стать богатым.

Топ-5 книг среди женщин:

1) "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко
2) "Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой", Роберт Лихи
3) "Преследуя Аделин", Х. Д. Карлтон
4) "Твое сердце будет разбито", Анна Джейн
5) "Четвертое крыло", Ребекка Яррос

Топ-5 книг среди мужчин:

1) "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Самюэль Клейсон
2) "Легкий способ бросить курить", Аллен Карр
3) "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов", Вадим Зеланд
4) "451 градус по Фаренгейту", Рэй Брэдбери
5) "Думай медленно… Решай быстро", Даниэль Канеман

Среди авторов одним из фаворитов обоих топов стал Александр Сергеевич Пушкин. При этом у женщин русский поэт занял первое место, а у мужчин — третье, уступив Сергею Лукьяненко и Вадиму Зеланду.

Топ-5 авторов среди женщин:

1) Александр Пушкин
2) Анна Джейн
3) Селина Аллен
4) Антон Чехов
5) Лев Толстой

Топ-5 авторов среди мужчин:

1) Вадим Зеланд
2) Сергей Лукьяненко
3) Александр Пушкин
4) Роман Прокофьев
5) Виктор Пелевин

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великолепные книги супер

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