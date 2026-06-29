16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В библиотеке Крупской прошел поэтический вечер ко Дню молодежи Татьяна Толстая: "Не нужно пугаться изменений, которые происходят в русском языке" Дарья Донцова и Татьяна Толстая посетили книжный фестиваль "Время читать" в Самаре Дарья Донцова: "В подвале на цепях сидит моя бригада, которая пишет за меня книги" Смешное в серьезном и серьезное в смешном: в Самаре откроется выставка сатирической литературы

Литература Культура

В библиотеке Крупской прошел поэтический вечер ко Дню молодежи

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Творческий вечер современной самарской поэзии прошел в субботу, 27 июня, в Центральной библиотеке имени Крупской в рамках проекта "Лаборатория СамИздата" совместно с поэтическим проектом "поля́ | Самара поэтическая".

Фото: предоставлено автором

После открытия мероприятия слово поочередно взяли приглашенные участники — представители самарского творческого сообщества. Завершился вечер открытым микрофоном: все желающие могли выйти и прочитать собственные стихи. 

По словам автор грантового проекта "Лаборатория СамИздата" Екатерины Тишиной, одна из целей таких вечеров — познакомить молодых поэтов с их потенциальной аудиторией, дать им возможность самореализоваться. 

"В рамках нашего проекта проводятся раз или два раза в месяц различные творческие вечера и другие открытые мероприятия, — рассказывает Екатерина Тишина. — Это и лекции, и мастер-классы, и многие другие форматы, которые, скажем так, пользуются спросом среди молодежи, привлекают их внимание. Эти открытые мероприятия для молодых людей и в особенности для участников проекта "Лаборатория СамИздата" реализуются в рамках обучающей программы. Она позволяет ребятам не только узнать о молодых поэтах, с которыми они могут пообщаться, познакомиться, обменяться опытом, а может быть, вдохновиться и написать что-то свое, но и создать локальное сообщество единомышленников, где они все смогут продвигать наш регион с точки зрения творчества, поэзии. У нас очень много талантливых творческих ребят, о которых наши читатели, посетители библиотеки, к сожалению, мало знают". 

Проект молодежная мини-типография "Лаборатория СамИздата" реализуется при поддержке Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты 2 сезон". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5