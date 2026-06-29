В библиотеке Крупской прошел поэтический вечер ко Дню молодежи

Творческий вечер современной самарской поэзии прошел в субботу, 27 июня, в Центральной библиотеке имени Крупской в рамках проекта "Лаборатория СамИздата" совместно с поэтическим проектом "поля́ | Самара поэтическая".

После открытия мероприятия слово поочередно взяли приглашенные участники — представители самарского творческого сообщества. Завершился вечер открытым микрофоном: все желающие могли выйти и прочитать собственные стихи.

По словам автор грантового проекта "Лаборатория СамИздата" Екатерины Тишиной, одна из целей таких вечеров — познакомить молодых поэтов с их потенциальной аудиторией, дать им возможность самореализоваться.

"В рамках нашего проекта проводятся раз или два раза в месяц различные творческие вечера и другие открытые мероприятия, — рассказывает Екатерина Тишина. — Это и лекции, и мастер-классы, и многие другие форматы, которые, скажем так, пользуются спросом среди молодежи, привлекают их внимание. Эти открытые мероприятия для молодых людей и в особенности для участников проекта "Лаборатория СамИздата" реализуются в рамках обучающей программы. Она позволяет ребятам не только узнать о молодых поэтах, с которыми они могут пообщаться, познакомиться, обменяться опытом, а может быть, вдохновиться и написать что-то свое, но и создать локальное сообщество единомышленников, где они все смогут продвигать наш регион с точки зрения творчества, поэзии. У нас очень много талантливых творческих ребят, о которых наши читатели, посетители библиотеки, к сожалению, мало знают".

Проект молодежная мини-типография "Лаборатория СамИздата" реализуется при поддержке Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты 2 сезон".