В Самаре прошла неделя краеведения к 175-летию губернии

С 12 по 18 января в Самарской областной детской библиотеке прошла Неделя краеведения "Самарские истории", приуроченная к 175-летию Самарской губернии. Неделя стала уникальной возможностью углубиться в историю родного края, узнать о новых книгах по краеведению и проявить свои творческие способности.

Основным событием стал юбилей Самарской губернии, которая отметила 175-летие со дня основания. В рамках Недели прошли интересные встречи, на которых говорили об истории края, обсуждали культурное наследие и достижения современной Самары. Участники смогли принять участие в мастер-классах, викторинах и конкурсах, а также посетить выставки, посвященные важным событиям региона. Это событие не только углубило знания о Самарской области, но и вдохновило на дальнейшее изучение ее богатой истории и культуры.

Неделя краеведения "Самарские истории" открылась выставкой творческих работ участников областного конкурса "175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае". Дети совершили интерактивное путешествие по выставке: знакомились с лучшими миниатюрными книгами, играли в краеведческие игры и рассказывали о достопримечательностях нашей губернии.

Гостем Недели стал Александр Кузовенко — заместитель директора по развитию и научно-просветительской деятельности ГБУ "Самарский зоопарк". Он рассказал о книге-фотоальбоме "Форпосты природы Самарской области", соавтором которой он является. Издание посвящено особо охраняемым природным территориям нашего края: в книге дана информация и фотографии более двухсот территорий, которые необходимо сохранить для будущих поколений.

Вместе с экскурсоводом Эммой Хазановой ребята совершили интересное виртуальное путешествие по Самаре. Ребята узнали об истории Самарской губернии, значимых достопримечательностей нашего города, и много интересных фактов об истории и культуре нашего города.

На встрече с членами Самарского палеонтологического общества Екатериной Пархоменко и Александром Елисеевым читатели узнали об эволюции жизни на Земле и находках палеонтологов в Самарской области. Дети познакомились с интересными фактами о древних обитателях нашего региона, а также узнали, где можно найти различные находки и какую ценность они представляют.

На встрече с Александром Житковым — автором книги "Самара: Иллюстрированная история" ребята совершили путешествие в прошлое города: узнали о том, как была построена крепость Самара, когда появились первые трамваи, почему Самару называют космической столицей и другие интересные факты из истории нашего города.

В России учрежден новый профессиональный праздник — День артиста, который отмечается в день рождения знаменитого театрального деятеля Константина Станиславского. В рамках праздника в ГБУК "Самарская областная детская библиотека" была открыта выставка "Палитра талантов Самарского края". Самарская земля подарила миру искусства множество талантливых артистов, на выставке предлагается познакомиться с жизнью и творчеством тех, кто своим талантом прославил наш родной край.

Все желающие смогли проверить свои знания о Самарском крае в увлекательных онлайн-викторинах и краеведческих играх. В рамках "Школы культурного блогера "Еж-ТВ" записали и смонтировали авторский видеоролик "Сердце Поволжья" о Самарском крае.

Областная онлайн-викторина "Самарский край: путешествие продолжается!" была посвящена таким достопримечательностям Самарской области как: памятники Буратино и Дяде Стёпе, Этнопарк Дружбы народов, усадьба Самариных, Царёв курган и многим другим. Онлайн-викторина "Самарский край: перекрёстки культур" была посвящена традициям и культуре народов Самарской губернии.

Неделя сопровождалась интерактивными книжными выставками. Посетив книжную выставку "Самарский край — сердце России" можно было узнать о природе и культуре Самарской губернии, а также проявить свои знания, ответив на вопросы о достопримечательностях губернии. Особенно понравилась читателям выставка творческих работ конкурса "175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае". Дети и взрослые подолгу рассматривали миниатюрные книги об истории и культуре Самарской области, о природных богатствах, о героях нашего края, о произведениях самарских писателей.

Неделя краеведения вызвала большой интерес у детей и взрослых. Участники активно участвовали в мероприятиях, задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Многие отметили важность знаний о родном крае и его истории, подчеркнув, что подобные мероприятия и встречи вдохновляют их на дальнейшее изучение культурного наследия Самарской области.