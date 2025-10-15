В Самарской области чаще всего читают роман "Герой нашего времени" из произведений Лермонтова

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис "Строки" ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова проанализировали читательские предпочтения жителей Самарской области среди работ русского классика.

Самым популярным среди жителей Самарской области произведением Лермонтова оказался роман "Герой нашего времени". Аналитики также отметили, что это произведение Михаила Юрьевича Лермонтова популярно у жителей региона самых разных возрастов - от 18 до 54 лет. Женская аудитория (18-44) чаще всего читает поэму "Мцыри". Мужчины разных возрастов чаще всего сталкиваются с творчеством Лермонтова в поэтических сборниках стихов. В среднем жители региона прочитывают за год два книжных произведения Лермонтова.