16+
Литература Культура

В Самарской области чаще всего читают роман "Герой нашего времени" из произведений Лермонтова

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис "Строки" ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова проанализировали читательские предпочтения жителей Самарской области среди работ русского классика.

Фото: предоставлено МТС

Самым популярным среди жителей Самарской области произведением Лермонтова оказался роман "Герой нашего времени". Аналитики также отметили, что это произведение Михаила Юрьевича Лермонтова популярно у жителей региона самых разных возрастов - от 18 до 54 лет. Женская аудитория (18-44) чаще всего читает поэму "Мцыри". Мужчины разных возрастов чаще всего сталкиваются с творчеством Лермонтова в поэтических сборниках стихов. В среднем жители региона прочитывают за год два книжных произведения Лермонтова.

