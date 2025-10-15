Научит управлять дроном: тольяттинский студент выиграл 1 млн рублей на развитие своего проекта

Когда-то магистрант Тольяттинского государственного университета Даниил Самойлов 10 лет профессионально занимался велоспортом и был членом сборной России. Спортивная карьера сыграла свою роль в выборе направления для профессионального образования, и он стал студентом вуза по специальности «Адаптивная физическая культура». Но уже на втором курсе основной сферой его деятельности стали ИТ-технологии.

"Когда в силу определенных причин со спортом в стране начались сложности, мне пришлось искать для себя другие пути развития. Но в целом все не случайно, — рассказывает Даниил. — Я всегда дружил с техникой, старался во все вникнуть и разобраться, быть, так сказать, в центре развития новых технологий. Компьютер в нашей семье появился очень рано, и, само собой, мне было интересно, как устроено "железо", как создаются игры. Так я стал заниматься программным обеспечением. Но конечно, профессионально я этим не увлекался, был любителем. Серьезно ИТ-технологиями я стал заниматься уже в осознанном возрасте".

На втором курсе Даниил с приятелем оказались на одном из нетворкинг-мероприятий в технопарке "Жигулевская долина". Там он познакомился с основателем ИТ-компании "АльВиРити" Алексеем Воробьевым. Эту встречу смело можно назвать еще одной неслучайностью. Алексей Воробьев — математик-программист, магистр юриспруденции, эксперт Тольяттинского государственного университета предметной области искусственного интеллекта, победитель международных конкурсов и выставок, включая BRICS Solutions Awards.

"Он предложил мне сотрудничество: принять участие сначала в одном проекте, потом в другом. Я занимался 3D-дизайном и VR-разработками и делал это параллельно с учебой в вузе. Совмещать такие разные сферы, конечно, было сложно — все-таки я учился очно. Но, как говорится, было бы желание, — подчеркивает Даниил. — В сфере ИТ я занимаюсь самообразованием. Например, в ТГУ были различные курсы, которыми я пользовался, потому что мне это было интересно. Уверен, если человека нужно заставлять что-то делать, то ничего не получится. А когда есть цель и желание в чем-то разобраться, он сделает это в три раза быстрее. Можно четыре года учиться по какой-то специальности в вузе, но так ничего и не узнать. А если тебе действительно что-то интересно, можно найти любую литературу и изучить предмет досконально за два года".

К слову, именно дисциплинированность и целеустремленность Даниила стали главными аргументами для гендиректора "АльВиРити" Алексея Воробьева пригласить парня в команду.

"Прежде чем начинать серьезно работать с человеком, его нужно проверить в разных обстоятельствах. Определить, каков его коэффициент полезного действия. К сожалению, болтунов сегодня хватает, но, когда дело доходит до реализации, начинаются сотни отговорок, — отмечает Алексей Воробьев. — Даниил — спортсмен, у него высокая дисциплина. Он понимает, что такое культура поведения в команде, полностью отдается проекту и общему делу. Только так решаются поставленные задачи".

Когда у команды "АльВиРити" родилась идея создания симулятора для конструирования и пилотирования БПЛА в виртуальной реальности, именно Даниилу, учитывая его личные качества и опыт, была доверена роль руководителя проекта. Вместе с ним над разработкой трудятся Алексей Воробьев, который является научным руководителем, а также занимается работой с ИИ, программист Илья Елецкий и дизайнер Артем Яковлев.

Одна из сцен обучающего симулятора

"Поскольку в настоящее время БПЛА — это очень востребованное направление, один из опережающих трендов, которому уделяется много внимания, свой проект мы разрабатывали с прицелом на эту отрасль, — рассказывает Даниил. — Симулятор позволяет обучать управлению и пилотированию БПЛА в безопасной виртуальной среде, а также дает возможность конструировать узлы и агрегаты, отдельные детали беспилотников, не расходуя физические ресурсы. В реальности один и тот же винт при сборке аппарата можно использовать лишь несколько раз, а потом он изнашивается или ломается. В виртуальной реальности такого нет. Здесь ресурс той или иной детали неограничен. Это дает больше возможностей получать практические навыки. Ведь если ты хочешь стать в чем-то профессионалом, ты должен множество раз повторять свои действия. Это и есть дисциплина. Кропотливо доводить до конца начатое дело.

"Кроме того, беспилотники бывают разного назначения, — добавляет Алексей Воробьев. — Соответственно, имеют свои особенности, в зависимости от которых различаются узлы агрегата, конструктив и даже элементы управления. Уже сейчас у нас есть несколько карт, которые дают возможность тренировать навыки пилотирования под разные задачи".

Команда проекта

Со своей разработкой Даниил с командой стали победителями конкурса "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям (ФСИ), предоставляющего гранты студентам на развитие их инновационных идей в размере 1 млн рублей. Всего на конкурс заявились 11 тысяч участников со всей России, из которых 2,5 тысяч стали победителями в разных сферах. Среди них — трое из Тольятти.

"Победа в конкурсе дает нам возможность дальше разрабатывать свой проект, имея для этого финансовые средства. В первую очередь они будут направлены на аренду оборудования и оплату труда специалистов. В частности, мы планируем привлечь юриста и уже привлекли бухгалтера. Помощь этих профессионалов нам непременно потребуется, ведь мы заинтересованы не в разовой победе, а в дальнейшем развитии своего проекта. К слову, дорожная карта у нас расписана на пять лет вперед", — признается Даниил Самойлов.

На дроне можно летать и в виртуально среде

Одна из поставленных задач — расширение технического функционала симулятора.

"Технологии так быстро развиваются и устаревают, что мы должны быть постоянно в тренде: разрабатывать больше карт, расширять круг возможностей симулятора с точки зрения пилотирования и конструирования под разные задачи, соответствовать тренду на внедрение ИИ. И мы уже над этим работаем", — добавляет Алексей Воробьев.

Сейчас команда находится на этапе подписания договора с ФСИ и создания отдельного юридического лица, которое будет заниматься дальнейшей разработкой проекта. Возглавит новую компанию, а также станет ее сооснователем 22-летний Даниил Самойлов.

"Мы обязательно будем претендовать на статус резидента технопарка "Жигулевская долина", участвовать в конкурсе ФСИ с более внушительной финансовой поддержкой, чтобы в перспективе пяти лет выйти на рынок симуляторов виртуальной реальности и стать там первыми", — уверенно заявляет Даниил.

Параллельно он продолжает обучение в магистратуре ТГУ по специальности "Менеджер в образовании". А также не исключает для себя возможности получения профильного образования в сфере ИТ. "Если будет возможность связать с этим аспирантуру, почему бы и нет", — говорит студент.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.