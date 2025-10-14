Благодаря программе "Земский фельдшер" в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист

Молодой фельдшер Никита Ржанников трудоустроился в Сызранскую городскую и районную больницу, приняв участие в программе "Земский доктор / Земский фельдшер".
Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.
"Мне тогда очень нравился наш педиатр. Я хотел быть как он, и у меня никогда не было сомнений, что я попаду в медицину", — рассказал фельдшер.
После окончания Сызранского медико-гуманитарного колледжа его привлекла экстренная медицина. Несколько лет он проработал в службе скорой медицинской помощи. Сегодня трудится в ФАПе, оказывая помощь жителям Демидовки, а это порядка 150 человек.
"В экстренной медицине ты видишь результат сразу, но не можешь проследить, будет ли пациенту хорошо завтра, послезавтра. А здесь ты ведешь пациента постоянно, видишь, как ему становится лучше", — отметил специалист.
Опыт работы на скорой помощи не раз помогал фельдшеру в ФАПе.
"Однажды поступила беременная женщина, у которой были высокое давление и отеки — состояние, требующее экстренной госпитализации. Я знал, как работать с таким состоянием, и смог оказать грамотную помощь", — пояснил Никита.
Помимо федеральной программы "Земский доктор / Земский фельдшер" в Сызрани действует и муниципальная программа по привлечению медработников. В этом году выплата по ней была увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей. Такая существенная поддержка помогает решать медработникам жилищный вопрос и является для многих определяющим фактором при выборе места работы.
Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы "Земский доктор / Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.
