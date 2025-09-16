СамГМУ передал в медучреждения Самарской области инновационные комплексы для дистанционного обследования детей

Аналитические программно-аппаратные комплексы "АПАК" Health Check-Up, разработанные Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России (СамГМУ), переданы на апробацию в три ведущих детских лечебных учреждения Самарской области: Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина, Самарскую областную детскую клиническую больницу № 1 им. Н. Н. Ивановой, Самарскую городскую клиническую поликлинику № 15. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано при поддержке Министерства здравоохранения региона.
Разработанный учеными университета "АПАК" представляет собой комплекс сертифицированных приборов и собственного программного обеспечения СамГМУ. Комплекс предназначен для автоматизированного проведения профилактических осмотров. Первичное тестирование уже показало высокую эффективность в массовых осмотрах, позволяющую выявлять потенциально опасные состояния у детей на ранней стадии.
Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов подчеркнул, что подписание соглашения с тремя ведущими учреждениями знаменует важный шаг в практическом внедрении разработки.
"Все наши новые разработки мы традиционно внедряем и пилотируем в первую очередь в Самарской области. Сегодняшнее событие — очередной пример такой работы: в рамках программы развития университета создан инновационный аппаратно-программный телемедицинский комплекс для детей, который уже доказал свою эффективность в профилактической работе. С тремя ведущими клиниками региона мы подписали соглашение о передаче этого комплекса, и его пилотирование начнется в ближайшие дни. Уверен, что этот продукт займет свою нишу в системе здравоохранения", — отметил Александр Колсанов.
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул, что телемедицина становится обычным и необходимым инструментом для обеспечения здоровья детей.
"Одна из основных задач здравоохранения — ранняя диагностика и контроль за течением хронических заболеваний. Сегодняшняя задача, которая стоит перед университетом — не просто разработка или открытие новых научных направлений, но и их влияние на качество оказания медицинской помощи. Внедрение инновационных технологий напрямую способствует реализации федеральной национальной программы "Охрана материнства и детства", где большое внимание уделяется репродуктивному здоровью", — отметил глава ведомства.
Комплекс "АПАК" позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. "АПАК" также включает функции электрокардиографии и спирометрии, что особенно важно для диагностики ряда патологических состояний. Все данные система оценивает автоматически, фиксируя отклонения от нормы с помощью цветовой маркировки еще на этапе доврачебного осмотра. Это значительно сокращает время анализа результатов для врача и помогает оперативно выявлять детей с дисгармоничным развитием.
Заведующая кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ Галина Порецкова подробнее рассказала о преимуществах комплекса. По ее словам, в течение двух лет разработчики создавали функционал, максимально востребованный в практическом здравоохранении. Главное преимущество "АПАК" — возможность снимать параметры, характеризующие состояние ребенка, накапливать эти данные и проводить их анализ прямо с рабочего места врача.
"Проводя внутреннюю апробацию, мы сравнивали рутинные исследования с обследованиями с помощью наших приборов. Результаты говорят о том, что мы эффективнее можем оценивать состояние здоровья детей: чаще выявлять ожирение, дефицит массы тела, отклонения артериального давления. Мы также можем динамически наблюдать за состоянием ребенка при использовании определенных лекарственных препаратов", — сообщила Галина Порецкова.
Она также отметила, что в течение 3-4 месяцев практической апробации в клиниках будет получена обратная связь для возможных доработок. В перспективе система, которая сейчас работает изолированно, будет интегрирована в единую медицинскую информационную систему для обмена данными между всеми медицинскими организациями региона.
