Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в больницу им. Семашко

Современное оборудование установлено в отделении медицинской реабилитации взрослого населения Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь здесь получают пациенты с нарушением функции центральной нервной системы — после перенесенного инсульта, черепно-мозговых и спинальных травм. Также врачи помогают в восстановлении пациентам после травм и операций на костно-мышечной системе на различных сроках заболевания. В этом году реабилитационную помощь уже получили более 1600 человек.

Теперь в арсенале реабилитологов — новое уникальное оборудование, например, антигравитационная беговая дорожка.

"Благодаря возможности контроля нагрузки дорожка позволяет безопасно адаптировать тренировочный процесс даже на самых ранних этапах заболевания", — рассказала заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации, врач невролог Юлия Минина.

Широко используется и физиотерапевтическое оборудование для электростимуляции, лазеро- и магнитотерапии. Одним из наиболее эффективных методов является транскраниальная магнитная стимуляция.

"Это метод неинвазивной стимуляции головного мозга, при котором меняющееся магнитное поле создает в определенных участках головного мозга наведенные электрические токи, — пояснила специалист. — Он эффективен при восстановлении моторных функций после инсульта. Также активно применяем и периферическую магнитную стимуляцию для лечения болевых синдромов и нарушений функции мочевого пузыря".

Мероприятия по развитию медицинской реабилитации проводятся в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Всего по нацпроекту поставлены 275 единиц оборудования в отделения медицинской реабилитации для детей и взрослых, в том числе в областную больницу им. В. Д. Середавина, Ставропольскую больницу, Тольяттинскую поликлинику № 3. Кроме того, за счет средств областного бюджета будут поставлены еще 287 единиц современной медтехники.