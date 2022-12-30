Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза, напечатанного на 3D-принтере. Операцию провели 30-летней тольяттинке, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В 14 лет у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть. Все эти годы она получала отказ от медиков, которые не хотели браться за сложный случай. Но несколько недель назад тольяттинка вновь решила попытать счастья. Она обратилась в свою поликлинику за направлением к заведующему кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, члену-корреспонденту РАН, профессору Ивану Байрикову.

Имплантат, установленный пациентке —совместная разработка кафедры челюстно-лицевой хирургии и НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

"На основе данных компьютерной томографии строится модель, по которой создается титановый имплантат. В нём реализована масса новых решений, которые позволяют восстановить не только контур лица и исходные функции челюсти, но и в дальнейшем установить зубные импланты", — рассказал руководитель отдела проектирования биомеханических конструкций НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ профессор Алексей Букатый.

Помимо изготовления эндопротеза его еще важно правильно установить, для этого хирурги использовали первую российскую систему хирургической навигации AUTOPLAN, разработанную в СамГМУ.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В стационаре она проведет около двух недель, затем ее выпишут на амбулаторное наблюдение.