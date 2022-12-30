Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза, напечатанного на 3D-принтере. Операцию провели 30-летней тольяттинке, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В 14 лет у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть. Все эти годы она получала отказ от медиков, которые не хотели браться за сложный случай. Но несколько недель назад тольяттинка вновь решила попытать счастья. Она обратилась в свою поликлинику за направлением к заведующему кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, члену-корреспонденту РАН, профессору Ивану Байрикову.
Имплантат, установленный пациентке —совместная разработка кафедры челюстно-лицевой хирургии и НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.
"На основе данных компьютерной томографии строится модель, по которой создается титановый имплантат. В нём реализована масса новых решений, которые позволяют восстановить не только контур лица и исходные функции челюсти, но и в дальнейшем установить зубные импланты", — рассказал руководитель отдела проектирования биомеханических конструкций НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ профессор Алексей Букатый.
Помимо изготовления эндопротеза его еще важно правильно установить, для этого хирурги использовали первую российскую систему хирургической навигации AUTOPLAN, разработанную в СамГМУ.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В стационаре она проведет около двух недель, затем ее выпишут на амбулаторное наблюдение.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.