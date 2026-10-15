Работники АО "Транснефть - Приволга" сдали более 63 литров крови

Работники АО "Транснефть - Приволга" стали участниками Всероссийской донорской акции "Код донора. Единство народов России" и сдали в общей сложности более 63 литров крови и ее компонентов. Полученная кровь после исследований будет направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным. В акциях, приуроченных к Году единства народов России, приняли участие 141 человек.

Самая массовая донация прошла в Самаре. Мобильный комплекс Службы крови Самарской области посетили 87 человек — представителей аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады. 19 работников Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в акции, приехав непосредственно на Самарскую станцию переливания крови. В ходе донации действовали необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты. Обязательным условием сдачи крови было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний.

Ранее к Всероссийской акции присоединилось 35 сотрудников подразделений Волгоградского РНУ. Они пополнили банк крови почти на 16 литров.

Акции по сдаче крови традиционно вызывают большой отклик среди сотрудников в том числе в виду высокой активности волонтерского движения.

АО "Транснефть - Приволга" проводит добровольческие мероприятия по забору крови с 2014 года. За это время в регионах ведения производственной деятельности предприятия проведена 31 акция, а количество собранной крови составило более 1,3 тыс. литров.