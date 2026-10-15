Работники АО "Транснефть - Приволга" сдали более 63 литров крови

Работники АО "Транснефть - Приволга" стали участниками Всероссийской донорской акции "Код донора. Единство народов России" и сдали в общей сложности более 63 литров крови и ее компонентов. Полученная кровь после исследований будет направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным. В акциях, приуроченных к Году единства народов России, приняли участие 141 человек.
Самая массовая донация прошла в Самаре. Мобильный комплекс Службы крови Самарской области посетили 87 человек — представителей аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады. 19 работников Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в акции, приехав непосредственно на Самарскую станцию переливания крови. В ходе донации действовали необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты. Обязательным условием сдачи крови было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний.
Ранее к Всероссийской акции присоединилось 35 сотрудников подразделений Волгоградского РНУ. Они пополнили банк крови почти на 16 литров.
Акции по сдаче крови традиционно вызывают большой отклик среди сотрудников в том числе в виду высокой активности волонтерского движения.
АО "Транснефть - Приволга" проводит добровольческие мероприятия по забору крови с 2014 года. За это время в регионах ведения производственной деятельности предприятия проведена 31 акция, а количество собранной крови составило более 1,3 тыс. литров.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас