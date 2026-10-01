Врачи онкодиспансера проводят диагностику на современных УЗИ-аппаратах

В 2026 году специалисты отделения ультразвуковой диагностики Самарского областного клинического онкологического диспансера выполнили свыше 116000 исследований.

Это один из методов диагностики злокачественных новообразований, который играет ключевую роль в онкологической практике. Он позволяет не только оценить состояние внутренних органов, но и своевременно выявить патологические изменения, определить локализацию и структуру новообразования, а также провести динамический контроль в процессе лечения.

"С 2019 года в рамках национального проекта в диспансер поступили более 200 единиц нового оборудования, в том числе 18 аппаратов ультразвуковой диагностики. Аппараты УЗИ экспертного класса расширили возможности врачей отделения. Современная медтехника помогает получать более точные результаты обследований, а также облегчает работу специалистов благодаря простоте в использовании аппарата и высокому качеству изображения", — рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики Ольга Аблекова.

Наиболее часто УЗИ при подозрении на онкозаболевания проводится для визуализации органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной и молочной желез, органов малого таза, лимфатических узлов, а также мягких тканей.

Борьба с онкологическими заболеваниями — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.