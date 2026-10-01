Врачи онкодиспансера проводят диагностику на современных УЗИ-аппаратах

В 2026 году специалисты отделения ультразвуковой диагностики Самарского областного клинического онкологического диспансера выполнили свыше 116000 исследований.
Это один из методов диагностики злокачественных новообразований, который играет ключевую роль в онкологической практике. Он позволяет не только оценить состояние внутренних органов, но и своевременно выявить патологические изменения, определить локализацию и структуру новообразования, а также провести динамический контроль в процессе лечения.
"С 2019 года в рамках национального проекта в диспансер поступили более 200 единиц нового оборудования, в том числе 18 аппаратов ультразвуковой диагностики. Аппараты УЗИ экспертного класса расширили возможности врачей отделения. Современная медтехника помогает получать более точные результаты обследований, а также облегчает работу специалистов благодаря простоте в использовании аппарата и высокому качеству изображения", — рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики Ольга Аблекова.
Наиболее часто УЗИ при подозрении на онкозаболевания проводится для визуализации органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной и молочной желез, органов малого таза, лимфатических узлов, а также мягких тканей.
Борьба с онкологическими заболеваниями — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас