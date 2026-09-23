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Общество

В Самарской области в этом году ожидаются вирусы гонконгского и свиного гриппа

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, какие штаммы гриппа будут циркулировать в регионе в сезоне 2026-2027 годов.

"Ожидается, что в сезоне 2026–2027 будут циркулировать два штамма гриппа А— H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (гонконгский грипп), а также штамм гриппа Б", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В Управлении напомнили, что основным и эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Ей прежде всего подлежат те, у кого есть высокие риски заболевания и осложнений: люди старше 60 лет; люди с диабетом, ожирением, болезнями системы кровообращения и другими хроническими заболеваниями; беременные; дети; часто болеющие; работники сферы обслуживания и т. п.

"Наиболее оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является осенний период — с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется в течение 2-4 недель и сохраняется в течение одного года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно. Ежегодная вакцинация против гриппа до начала эпидемического сезона — наиболее эффективная мера профилактики против гриппа", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Грипп — острая вирусная инфекционная болезнь, характеризующаяся острым началом, лихорадкой (с температурой 38°C и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Возбудителем заболевания являются вирусы гриппа типаА, В и С, которые передаются в основном воздушно-капельным и контактно-бытовым способом.  Вирус гриппа быстро мутирует, и, переболев одним сезонным штаммом, человек остается неподготовленным к штамму следующего сезона. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Это связано с тем, что вирус, постоянно меняет свою структуру и новый, измененный вирус, способен поражать человека вновь.

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