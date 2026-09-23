В Самарской области в этом году ожидаются вирусы гонконгского и свиного гриппа

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, какие штаммы гриппа будут циркулировать в регионе в сезоне 2026-2027 годов.

"Ожидается, что в сезоне 2026–2027 будут циркулировать два штамма гриппа А— H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (гонконгский грипп), а также штамм гриппа Б", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В Управлении напомнили, что основным и эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Ей прежде всего подлежат те, у кого есть высокие риски заболевания и осложнений: люди старше 60 лет; люди с диабетом, ожирением, болезнями системы кровообращения и другими хроническими заболеваниями; беременные; дети; часто болеющие; работники сферы обслуживания и т. п.

"Наиболее оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является осенний период — с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется в течение 2-4 недель и сохраняется в течение одного года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно. Ежегодная вакцинация против гриппа до начала эпидемического сезона — наиболее эффективная мера профилактики против гриппа", — сообщили в Роспотребнадзоре.