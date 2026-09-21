Семья из Самарской области представит регион в финале второго сезона игры "Семейная зарница"

23 сентября в оборонно-спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области начнется финал второго сезона Всероссийской игры "Семейная зарница". Он объединит более 330 участников из 84 региональных команд и продлится по 30 сентября.
С инициативой о проведении "Семейной зарницы" выступила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета "Победа" в январе 2025 года. Предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин.
"Семейная зарница" — проект, который объединяет семьи со всей страны. Символично, что новый сезон игры проходит в Год единства народов России. На муниципальных и региональных этапах участники представили семейные традиции разных уголков нашей большой страны, продемонстрировав многообразие культур, которое делает Россию сильной и единой. Семья всегда остается главной опорой для каждого из нас. Особенно важно, что проект вовлекает ветеранов специальной военной операции в наставничество и патриотическое воспитание молодежи. Обладая уникальным опытом, наши герои становятся для подрастающего поколения примером мужества, ответственности и подлинного патриотизма", — отметила Анна Цивилева.
Организаторами Всероссийской игры "Семейная зарница" выступают Государственный фонд "Защитники Отечества", Движение Первых, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".
Самарскую область в финале представит семья Шваловых-Мусиных — команда "Молния": родители и их сыновья Богдан и Владислав. Заняв 1 место на региональном этапе, команда прошла серьёзный отбор на муниципальном и региональном уровнях и получила возможность продемонстрировать всё, чему научилась в процессе подготовки. Наставником команды выступит ветеран СВО, педагог школы № 26 Дмитрий Курташкин.
"Я горд быть частью этого пути! Мы едем побеждать!", — признался ветеран-наставник Дмитрий Курташкин.
"Всероссийская игра "Семейная зарница" станет ключевой площадкой развития семейного патриотического воспитания. Финал в Волгоградской области объединит 84 семьи со всей страны, которые уже проделали большой путь вместе со своими наставниками — ветеранами СВО. Впереди участников ждут маршрутная квест-игра, творческий конкурс и насыщенная культурная программа. Главным состязанием станет военно-тактическая игра на местности, которая пройдет на военном полигоне. Уверен, проходя эти этапы плечом к плечу как единая команда, участники на собственном примере покажут, в чем заключается настоящая связь поколений", — сказал Герой России выпускник президентской кадровой программы "Время героев" председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
"Семейная зарница" направлена на патриотическое воспитание и сохранение преемственности поколений. На протяжении всего проекта семьи проходят различные состязания, учатся действовать сообща, поддерживать друг друга и вместе добиваться поставленных целей.
"Семейная зарница" — это не просто игра, а новая традиция, которая укрепляет настоящие ценности. Вместе преодолевая трудности, родители и дети учатся действовать как одна команда. Именно это сплочение внутри семьи и является основной целью игры. В этом году "Семейная зарница" объединила команды со всей страны — так оживает связь поколений. Участие в ней дарит не только эмоции, но и те значимые моменты, которые становятся частью семейной истории", — отметил Герой России начальник Главного штаба "Юнармии", заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.
Для финалистов подготовлены образовательная, спортивная и культурная программы. Во время масштабного состязания "Маршрутная квест-игра" семьям предстоит пройти 10 контрольных точек и проверить навыки по разным направлениям — от первой помощи и туризма до управления БПЛА и основ радиосвязи. После каждого этапа участникам предстоит справиться с интеллектуальными задачами, ответы на которые помогут решить финальное задание.
В программе финала — прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Семьи обратятся к истории своего рода, создавая "Семейное древо", и продемонстрируют кулинарные навыки в активности "Семейное блюдо". На состязании "Творческий конкурс" команды проявят креативность и инженерное мышление при создании моделей военной и гражданской техники.
Кроме того, семьи познакомятся с историей и достопримечательностями Волгограда. Для них организуют экскурсии на Мамаев курган и в Центральный парк культуры и отдыха.
"Центр "ВОИН" делает упор на практическую подготовку, слаженность и наставничество. На разных этапах игры "Семейная зарница" с командами работали свыше 100 наших инструкторов из 21 региона России. Это ветераны СВО — люди с реальным боевым и педагогическим опытом, которые передавали участникам знания, учили командной работе и дисциплине. Впереди финал, где семьям со всей России предстоит показать, чему они научились. Уверен, в финале участники продемонстрируют настоящий спортивный азарт, тактическое мышление и военно-прикладные навыки, отточенные вместе с инструкторами, а главное — пронесут через испытания то чувство плеча, которое и делает семью по-настоящему крепкой", — подчеркнул директор Центра "ВОИН" Дмитрий Шевченко.
В этом году в игре принимают участие семейные команды из четырех человек: двое взрослых разного пола и двое детей в возрасте от 11 лет. На пути к финалу они прошли муниципальный, зональный и региональный этапы. После регионального этапа к подготовке каждой команды присоединился наставник — ветеран СВО. Он делился с участниками опытом, помогал готовиться к предстоящим состязаниям и поддерживал на пути к финалу.
Главным событием финала станет военно-тактическая игра на местности. Семьям предстоит выполнять задания на разных игровых локациях, зарабатывать жетоны и обменивать их на дроны, необходимые для дальнейшего прохождения состязания. Участники проверят себя в самых разных дисциплинах — от оказания первой помощи и ориентирования на местности до поиска условных мин и выполнения тактических задач. Наставники будут координировать их действия по радиосвязи.
В первом сезоне участие в игре приняли семьи из 79 регионов России. В финал проекта, который проходил в рамках Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", вышли 24 семьи, состоящие из четырех человек: двух взрослых, находящихся в браке, и двух подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Местом проведения итоговых мероприятий стала Волгоградская область.
Всероссийская игра "Семейная зарница" проводится при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети" для формирования образа традиционной патриотичной российской семьи.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...