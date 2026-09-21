Семья из Самарской области представит регион в финале второго сезона игры "Семейная зарница"

23 сентября в оборонно-спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области начнется финал второго сезона Всероссийской игры "Семейная зарница". Он объединит более 330 участников из 84 региональных команд и продлится по 30 сентября.

С инициативой о проведении "Семейной зарницы" выступила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета "Победа" в январе 2025 года. Предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин.

"Семейная зарница" — проект, который объединяет семьи со всей страны. Символично, что новый сезон игры проходит в Год единства народов России. На муниципальных и региональных этапах участники представили семейные традиции разных уголков нашей большой страны, продемонстрировав многообразие культур, которое делает Россию сильной и единой. Семья всегда остается главной опорой для каждого из нас. Особенно важно, что проект вовлекает ветеранов специальной военной операции в наставничество и патриотическое воспитание молодежи. Обладая уникальным опытом, наши герои становятся для подрастающего поколения примером мужества, ответственности и подлинного патриотизма", — отметила Анна Цивилева.

Организаторами Всероссийской игры "Семейная зарница" выступают Государственный фонд "Защитники Отечества", Движение Первых, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".

Самарскую область в финале представит семья Шваловых-Мусиных — команда "Молния": родители и их сыновья Богдан и Владислав. Заняв 1 место на региональном этапе, команда прошла серьёзный отбор на муниципальном и региональном уровнях и получила возможность продемонстрировать всё, чему научилась в процессе подготовки. Наставником команды выступит ветеран СВО, педагог школы № 26 Дмитрий Курташкин.

"Я горд быть частью этого пути! Мы едем побеждать!", — признался ветеран-наставник Дмитрий Курташкин.

"Всероссийская игра "Семейная зарница" станет ключевой площадкой развития семейного патриотического воспитания. Финал в Волгоградской области объединит 84 семьи со всей страны, которые уже проделали большой путь вместе со своими наставниками — ветеранами СВО. Впереди участников ждут маршрутная квест-игра, творческий конкурс и насыщенная культурная программа. Главным состязанием станет военно-тактическая игра на местности, которая пройдет на военном полигоне. Уверен, проходя эти этапы плечом к плечу как единая команда, участники на собственном примере покажут, в чем заключается настоящая связь поколений", — сказал Герой России выпускник президентской кадровой программы "Время героев" председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

"Семейная зарница" направлена на патриотическое воспитание и сохранение преемственности поколений. На протяжении всего проекта семьи проходят различные состязания, учатся действовать сообща, поддерживать друг друга и вместе добиваться поставленных целей.

"Семейная зарница" — это не просто игра, а новая традиция, которая укрепляет настоящие ценности. Вместе преодолевая трудности, родители и дети учатся действовать как одна команда. Именно это сплочение внутри семьи и является основной целью игры. В этом году "Семейная зарница" объединила команды со всей страны — так оживает связь поколений. Участие в ней дарит не только эмоции, но и те значимые моменты, которые становятся частью семейной истории", — отметил Герой России начальник Главного штаба "Юнармии", заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Для финалистов подготовлены образовательная, спортивная и культурная программы. Во время масштабного состязания "Маршрутная квест-игра" семьям предстоит пройти 10 контрольных точек и проверить навыки по разным направлениям — от первой помощи и туризма до управления БПЛА и основ радиосвязи. После каждого этапа участникам предстоит справиться с интеллектуальными задачами, ответы на которые помогут решить финальное задание.

В программе финала — прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Семьи обратятся к истории своего рода, создавая "Семейное древо", и продемонстрируют кулинарные навыки в активности "Семейное блюдо". На состязании "Творческий конкурс" команды проявят креативность и инженерное мышление при создании моделей военной и гражданской техники.

Кроме того, семьи познакомятся с историей и достопримечательностями Волгограда. Для них организуют экскурсии на Мамаев курган и в Центральный парк культуры и отдыха.

"Центр "ВОИН" делает упор на практическую подготовку, слаженность и наставничество. На разных этапах игры "Семейная зарница" с командами работали свыше 100 наших инструкторов из 21 региона России. Это ветераны СВО — люди с реальным боевым и педагогическим опытом, которые передавали участникам знания, учили командной работе и дисциплине. Впереди финал, где семьям со всей России предстоит показать, чему они научились. Уверен, в финале участники продемонстрируют настоящий спортивный азарт, тактическое мышление и военно-прикладные навыки, отточенные вместе с инструкторами, а главное — пронесут через испытания то чувство плеча, которое и делает семью по-настоящему крепкой", — подчеркнул директор Центра "ВОИН" Дмитрий Шевченко.

В этом году в игре принимают участие семейные команды из четырех человек: двое взрослых разного пола и двое детей в возрасте от 11 лет. На пути к финалу они прошли муниципальный, зональный и региональный этапы. После регионального этапа к подготовке каждой команды присоединился наставник — ветеран СВО. Он делился с участниками опытом, помогал готовиться к предстоящим состязаниям и поддерживал на пути к финалу.

Главным событием финала станет военно-тактическая игра на местности. Семьям предстоит выполнять задания на разных игровых локациях, зарабатывать жетоны и обменивать их на дроны, необходимые для дальнейшего прохождения состязания. Участники проверят себя в самых разных дисциплинах — от оказания первой помощи и ориентирования на местности до поиска условных мин и выполнения тактических задач. Наставники будут координировать их действия по радиосвязи.

В первом сезоне участие в игре приняли семьи из 79 регионов России. В финал проекта, который проходил в рамках Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", вышли 24 семьи, состоящие из четырех человек: двух взрослых, находящихся в браке, и двух подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Местом проведения итоговых мероприятий стала Волгоградская область.

Всероссийская игра "Семейная зарница" проводится при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети" для формирования образа традиционной патриотичной российской семьи.