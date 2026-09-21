В Самаре стартовал благотворительный проект "Мы похожи": старшее и младшее поколения объединятся через творчество

В Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла стартовая сессия проекта "Мы похожи". Инициатива благотворительного фонда "Хорошие истории", реализуемая при поддержке грантового конкурса "Дом культуры" компании "Логика молока", призвана преодолеть разрыв между поколениями через совместное творчество.

На встрече собрались представители организаций культуры, пилотных площадок, молодежь, семьи и, что особенно важно, сами "старшие-профи". В этом проекте старшее поколение выступает не просто зрителями, а полноправными организаторами и ведущими мероприятий. Участники работали в командах и уже сформировали план активностей на ближайший год. Именно в таком формате будут рождаться будущие события.

Главная цель проекта — внедрить простые и эффективные форматы взаимодействия старшего и младшего поколений с помощью культуры и искусства. В основе концепции лежит принцип: "Научите друг друга тому, что умеете сами. Сделайте вместе то, что вам интересно!".

Организаторы разработали серию мероприятий, которые помогут стереть возрастные стереотипы и сохранить семейный культурный код города. Такие форматы были оценены как эффективные и подходящие для тиражирования, за что и получили грантовую поддержку от компании "Логика молока".

Среди них:

Встречи "Чемодан историй": участники делятся историями о семейных реликвиях, раскрывая связь личной истории с историей города и страны;

Читки семейных историй: публичные чтения реальных рассказов жителей Самары о детстве, любви, потерях и мелочах, хранящих целую жизнь;

Театральные мастерские: подготовка эскизов спектаклей на основе собранных историй силами независимых театров и коллективов при организациях;

Концерты "Мы и внуки": разножанровые номера, где на сцене вместе выступают старшие и младшие.

Концерт "Отражение": песни послевоенных лет и семейные истории зрителей, создающие атмосферу преемственности поколений;

Ремесленные мастерские: совместное создание изделий, связанных с историей города и семьи (обереговые куклы, плетение из лозы, вязание и т. д.);

Уличная живопись: конкурс эскизов и участие в создании арт‑объектов в галерее уличного искусства "Окраина";

Создание тематических открыток: эскизы на конкурсной основе с включением любимых фраз и присказок бабушек и дедушек.

Особое внимание уделяется сбору семейных историй, традиций и ценностей. До ноября 2026 года жители Самары могут поделиться теплыми воспоминаниями, семейными легендами и присказками старших поколений. Эти материалы лягут в основу будущих читок, концертов и серии открыток, выпуск которых запланирован на следующий год.

Всего в рамках проекта пройдет не менее 35 мероприятий. В них примут участие представители младшего поколения (7–17 лет) и их семьи, а также широкий круг жителей Самары. Апробированные форматы впоследствии могут быть внедрены в работу любых организаций, меняя подход "делаем друг для друга" на "учим друг друга тому, что умеем сами, делаем вместе то, что нам интересно".

Исполнительный директор фонда "Хорошие истории" Татьяна Акимова подчеркивает: "Мы все меньше разговариваем, спрашиваем друг друга, доверяем друг другу, и поэтому непонимание укореняется. Но самое главное — ценности семьи и рода, память рода, потихоньку стираются. Когда старшие и младшие создают что‑то вместе, исчезают стереотипы, а личный опыт становится общим достоянием. Мы хотим искать схожесть между поколениями, создавать что-то вместе и сохранять это в памяти рода".

В основе проекта заложены истории, которые есть в каждой семье, и опыт, который есть у всех: и у младших, и у старших. Мероприятия берут своей целью раскрыть коллективное "общее", подчеркнув его уникальность и своеобразие.

"Когда мы понимаем прошлое, мы лучше осознаем будущее и понимаем себя: зачем мы здесь и что мы хотим построить", — отметила Татьяна Голуб, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока" в Самаре.

Она также подчеркнула, что многие люди не имели возможности взаимодействовать со старшим поколением, и такие мероприятия способны восполнить этот "кусочек уникальной радости", а также подарить важный опыт для лучшего знакомства с самим собой.

Следить за анонсами, присоединиться к сбору историй и стать участником проекта можно в группе фонда "Хорошие истории" (https://vk.ru/bfgoodstories) ВКонтакте. Итоговым событием станет фестиваль "Мы похожи" и круглый стол в июне 2027 года, где будут подведены итоги и представлены рекомендации по внедрению успешных форматов в работу других организаций.

Проект продлится с сентября 2026‑го по июнь 2027 года и охватит не менее 600 жителей Самары.