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Происшествия

В ночь на 21 сентября над Самарской областью сбивали БПЛА

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на понедельник, 21 сентября, над территорией Самарской области были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщили в минобороны РФ.

!В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - отмечается в сообщении ведомства.

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