Взятка машиной и завышение цен на 40%: стало известно, за что именно посадили директора завода "Коммунар"

Волжский районный суд опубликовал приговор по первому уголовному делу директора ФКП "Самарский завод "Коммунар" (пгт Петра Дубрава) Марины Галимовой. Из текста приговора можно узнать много интересного о том, как завышалась стоимость продукции предприятия по гособоронзаказу.

Напомним, Галимову обвиняли в двух эпизодах дачи взяток "должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по согласованию ценообразования продукции предприятия". В феврале ее приговорили к девяти годам колонии и 11 млн руб. штрафа. Приговор устоял в апелляции.

Из опубликованного текста приговора следует, что взятки Галимова давала начальнику 909-го военного представительства Минобороны при заводе, подполковнику, чьи ФИО в тексте скрыты. Однако есть ссылка на приговор Самарского гарнизонного военного суда, которым подполковник был осужден по двум эпизодам получения взятки. Ему был назначен штраф в размере 250 тыс. руб. с лишением воинского звания.

В картотеке гарнизонного суда за последние годы есть два "подходящих" дела, решения по обоим не опубликованы, но ФИО осужденных приводятся. По одному из них осужден Андрей Фролов. Его же Следственный комитет называл "бывшим должностным лицом военного представительства" и сообщником по второму уголовному делу Галимовой, которое, судя по всему, прямо связано с первым.

909-е военное представительство Минобороны, как следует из приговора, осуществляет контроль и приемку готовой продукции, производимой "Коммунаром", и располагается в здании заводоуправления. Представительство в том числе проверяет обоснованность стоимости продукции предприятия. Фролов возглавлял его с мая 2010 по август 2024 года.

Галимова работает на заводе с февраля 2012 года. Она пришла на него заместителем директора по управлению персоналом, а в 2015 г. стала директором. Согласно показаниям свидетелей, примерно с этого времени начались странности с первичной документацией к сметам по базовому экономическому показателю, который определяет стоимость продукции. Фролов начал сам согласовывать представленный базовый экономический показатель без проверки смет.

После убытия Фролова к новому месту службы в 2024 г. Минобороны истребовало первичные расходные документы, и по результатам их рассмотрения базовый экономический показатель предприятия был пересчитан в сторону уменьшения. Это привело к тому, что цена за продукцию предприятия по государственному оборонному заказу снизилась на 35-40%.

Как выяснит следствие, Фролов взял на себя согласование базового экономического показателя без первичной документации небезвозмездно. Галимова передала ему в пользование автомобиль Toyota Camry, принадлежащий заводу, который оплачивал ремонт машины, заправку и даже штрафы за нарушения ПДД. Ущерб предприятию по эпизоду с авто оценили в 5,15 млн рублей. Также удалось установить два факта передачи директором завода Фролову взяток по 100 тыс. руб. в феврале и апреле 2024 год.

Галимова написала явку с повинной, но уже в суде заявила, что сделала это под давлением.

Фролов и Галимова даже попытались разыграть в суде "любовную карту". Якобы они были любовниками, а деньги и автомобиль были знаками внимания, а не взяткой. Фролов продемонстрировал ключи от жилья Галимовой. Однако суд посчитал появление этой версии способом избежать уголовной ответственности.

Также Галимова заявляла, что "зарплата у нее довольно высокая, более 500 000 рублей в месяц, поэтому для нее дать ему вот такую небольшую сумму было некритично". Она признавала при этом передачу не 100 тысяч, а 15 и 40 тысяч - подарок и в долг. Машиной же, по ее словам, якобы пользовался не только Фролов.

Кроме того, директор "Коммунара" сообщила суду, что от нее требовали показаний на руководителей госкорпорации "Ростех", в которую входит завод: "В ходе предварительного следствия после явки с повинной, заместитель руководителя СК неоднократно предлагал дать показания на руководителей Ростеха в обмен на смягчение обвинения, ссылаясь на договоренности с прокуратурой, а также предлагалось дать показания на благотворительный фонд "<данные изъяты>", с которым она периодически поддерживала контакт, так как "<данные изъяты>" оказывали им благотворительную помощь, и следствие считало, что через этот благотворительный фонд происходило "отмывание" денежных средств".

Ниже по тексту приговора приводится название этого благотворительного фонда — "Радость". Его директора Светлану Полдамасову вызывали в суд, как свидетеля защиты. Она поясняла, что Фролов является участником благотворительного фонда "Радость", и передвигается на автомобиле Skoda Superb, принадлежащем фонду.

Как именно были выявлены преступления, из приговора не вполне ясно. Однако можно предположить, что свою роль сыграл конфликт Фролова с непосредственным его руководителем. Тот сообщил следствию, что Фролов однажды был остановлен сотрудниками ГИБДД на той самой Toyota Camry, и у инспекторов возникли вопросы, на каком основании он пользуется машиной, а также они попросили оплатить накопившиеся штрафы. Для пояснений на место был вызван начальник Фролова. Этот же свидетель заявил, что однажды Фролов из-за замечания напал на него прямо на испытательном полигоне.

Общую сумму ущерба, нанесенного Минобороны завышением стоимости продукции "Коммунара", следователи оценили в 178 млн рублей. Его вменили Фролову и Галимовой в рамках второго уголовного дела. Приговор по нему уже вынесен, но к какому решению пришел суд, не сообщалось. Сейчас приговор оспаривается в апелляции.