СК расследует дело об афере на самарском оборонном заводе на 178 млн рублей

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело об ущербе в 178 млн руб., нанесенном Минобороны РФ через контракт с ФКП "Самарский завод "Коммунар".
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, обвиняемыми по делу выступают бывший сотрудник военного представительства Минобороны России Андрей Фролов и директор ФКП "Самарский завод "Коммунар" Марина Галимова.
По данным следствия, в 2015 г. государственным заказчиком с "Коммунаром", который расположен в п. Петра Дубрава, были заключены многомиллионные контракты на выполнение производственных работ. Обязанности по заключению и контролю за надлежащим выполнением контрактов возлагались на Фролова и Галимову.
"Указанные лица организовали внесение в финансовые документы заведомо ложных сведений о стоимости предоставляемых услуг для компенсации затрат предприятия. В результате преступления на счет ФКП "Самарский завод "Коммунар" необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере свыше 178 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - сообщает СК.
Фролову и Галимовой военными следователями СК России предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. "а", "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).
По ходатайству следствия по уголовному делу наложен арест на имущество фигурантов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что в 2025 г. в Волжский районный суд уже поступили два уголовных дела Галимовой - о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и нескольких эпизодах дачи взяток. По делу о взятках ее в феврале приговорили к девяти годам колонии и 11 млн рублей штрафа.
