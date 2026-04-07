СК расследует дело об афере на самарском оборонном заводе на 178 млн рублей

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело об ущербе в 178 млн руб., нанесенном Минобороны РФ через контракт с ФКП "Самарский завод "Коммунар".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, обвиняемыми по делу выступают бывший сотрудник военного представительства Минобороны России Андрей Фролов и директор ФКП "Самарский завод "Коммунар" Марина Галимова.

По данным следствия, в 2015 г. государственным заказчиком с "Коммунаром", который расположен в п. Петра Дубрава, были заключены многомиллионные контракты на выполнение производственных работ. Обязанности по заключению и контролю за надлежащим выполнением контрактов возлагались на Фролова и Галимову.

"Указанные лица организовали внесение в финансовые документы заведомо ложных сведений о стоимости предоставляемых услуг для компенсации затрат предприятия. В результате преступления на счет ФКП "Самарский завод "Коммунар" необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере свыше 178 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - сообщает СК.

Фролову и Галимовой военными следователями СК России предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. "а", "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). 

По ходатайству следствия по уголовному делу наложен арест на имущество фигурантов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в 2025 г. в Волжский районный суд уже поступили два уголовных дела Галимовой - о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и нескольких эпизодах дачи взяток. По делу о взятках ее в феврале приговорили к девяти годам колонии и 11 млн рублей штрафа.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

