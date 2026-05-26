ВТБ делает ставку на интенсивный рост экономики РФ при ограниченных трудовых ресурсах

Российская экономика еще долгие годы будет жить в условиях нехватки трудовых ресурсов, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, компенсировать дефицит кадров за счет миграции можно лишь ограниченно, поэтому ключевым рецептом становится интенсификация за счет цифровизации, платформенных решений, искусственного интеллекта, роботизации и перетока ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более эффективные сегменты.

"Экономика России еще долгие годы будет жить в ситуации нехватки трудовых ресурсов. Главный рецепт, на мой взгляд, — интенсификация в отстающих областях — цифровизация, платформизация экономики, использование технологий искусственного интеллекта и роботизация, переток ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более высокопроизводительные", — отметил Пьянов.

Он добавил, что для поддержания устойчивого роста важно не допускать слишком долгого нахождения экономики ниже ее потенциала и соблюдать баланс жесткости денежно-кредитной политики. ВТБ, по его словам, играет значимую роль в этом процессе за счет кредитного рычага и селективного выбора заемщиков, направляя ресурсы в наиболее производительные отрасли.

Отдельно Пьянов предупредил о риске возникновения в России так называемого "эффекта гистерезиса" — ситуации, когда экономика, длительное время находясь ниже своего потенциала, фактически "запоминает" этот уровень, а производительные силы разучиваются работать на более высокой мощности. По его словам, для закрепления инфляционных ожиданий экономика может находиться ниже потенциала несколько месяцев, однако если это состояние сохраняется год и более, возрастает риск закрепления заниженного уровня активности, поэтому важно ограничивать срок жесткой денежно-кредитной политики и периода работы экономики ниже потенциала.

