31 мая в областной столице пройдет бесплатная семейная экскурсия о военном прошлом Самары

В воскресенье, 31 мая, министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области приглашает семьи с детьми на бесплатную пешеходную экскурсию "Наш город в годы Великой Отечественной войны" с посещением Военно-исторического музея Краснознаменного центрального военного округа.
Министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром приглашает на бесплатную пешеходную семейную экскурсию в Самаре
Мероприятие проходит в рамках реализации проекта "Столицы трудовой доблести", организатором которого является Национальная родительская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов в 2026–2027 годах.
На экскурсии участники познакомятся с историей, связанной с периодом Великой Отечественной войны и вкладом г. Куйбышева в Великую Победу. Экскурсию проведет экскурсовод Силина Анастасия Юрьевна, победитель конкурса "Проводники смыслов".
Участниками экскурсии могут быть родители (законные представители) и дети — школьники любого возраста.
Дата проведения: 31 мая (воскресенье). Начало экскурсии в 14.00 в военно-историческом музее. Начало городской экскурсии в 15.00.
Требуется предварительная запись. Количество участников ограничено! Заявки принимаются по телефону: +7 (846) 207-07-38. Эл. почта: vlasovaanna2020@yandex.ru
